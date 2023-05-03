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В Судане объявили новую дату перемирия на фоне продолжения боевых действий

3 мая 2023 04:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Судане объявили новую дату перемирия на фоне продолжения боевых действий
Военные в последние дни эвакуации на авиабазе Вади Сейдна в Судане 30 апреля. Фото: Arron Hoare/UK MOD/Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Судане между армией и военизированными силами быстрого реагирования было согласовано новое перемирие. Режим "тишины" начнется с четверга, 4 мая, и продлится семь дней. Однако в стране продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

Министерство иностранных дел Южного Судана, выполняющее роль страны-посредника, объявило о договоренностях между сторонами конфликта. Также были назначены послы по обе стороны для проведения мирных переговоров.

Соглашение о перемирии заключили на фоне новых воздушных ударов и перестрелок в столичном районе Хартума, взорвавших последнее предполагаемое прекращение огня.

Соглашения о периодах прекращения огня между суданской армией и военизированными формированиями уже ранее были заключены, однако продолжительность их варьировала от 24 до 72 часов. Однако, с начала конфликта в середине апреля, обещания о режиме "тишины" постоянно нарушались.

Нынешнее перемирие должно было закончиться сегодня, 3 апреля.

Напомним, что заместитель председателя ООН по делам беженцев Рауф Мазу заявил, что около 800 тысяч мирных жителей могут покинуть Судан из-за боевых действий. Около 73 тысяч человек уже покинули страну.

Также ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдок предупредил, что конфликт в его стране может стать хуже, чем в Сирии и Ливии. По его словам, бои между регулярной армией и военизированными Силами скорой поддержки (RSF) станут "кошмаром для мира", если они будут продолжаться.

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