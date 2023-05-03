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У Судані оголосили нову дату перемир'я на тлі продовження бойових дій

3 травня 2023 04:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Судані оголосили нову дату перемир'я на тлі продовження бойових дій
Військові під час останніх днів евакуації на авіабазі Ваді Сейдна в Судані 30 квітня. Фото: Arron Hoare / UK MOD / Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Судані між армією та воєнізованими Силами швидкого реагування було погоджено нове перемир'я. Режим "тиші" розпочнеться з четверга, 4 травня, та триватиме сім днів. Однак у країні продовжуються бойові дії.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Міністерство закордонних справ Південного Судану, що виконує роль країни-посередника, оголосило про домовленості між сторонами конфлікту. Також були призначені посли з обох сторін для проведення мирних переговорів.

Угоду про перемир'я уклали на тлі нових повітряних ударів та перестрілок у столичному районі Хартума, які підірвали останнє передбачуване припинення вогню.

Угоди про періоди припинення вогню між суданською армією та воєнізованими формуваннями вже раніше були укладені, проте тривалість їх варіювала від 24 до 72 годин. Однак, з початку конфлікту в середині квітня, обіцянки про режим "тиші" постійно порушувалися.

Нинішнє перемир'я мало закінчитися сьогодні, 3 квітня.

Нагадаємо, що заступник голови ООН у справах біженців Рауф Мазу заявив, що близько 800 тисяч мирних жителів можуть покинути Судан через бойові дії. Приблизно 73 тисячі людей уже залишили країну.

Також раніше ми повідомляли, що колишній прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок попередив, що конфлікт у його країні може стати гіршим, ніж у Сирії та Лівії. За його словами, бої між регулярною армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) стануть "кошмаром для світу", якщо вони триватимуть.

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