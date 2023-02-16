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В Турции из-под завалов достали 17-летнюю девушку спустя 248 часов после землетрясения

16 февраля 2023 23:58
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
В Турции из-под завалов достали 17-летнюю девушку спустя 248 часов после землетрясения
Девушка была в хорошем состоянии
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

17-летнюю девушку достали живой из-под завалов спустя 248 часов после мощного землетрясения в Турции. Ее госпитализировали.

Об этом информирует CNN.

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После спасательной операции в четверг Алейну Олмез доставили в медицинский факультет университета Кахраманмараш Сутчу Имам.

Врач Алейны, профессор Дилбер, сказал, что был очень удивлен хорошим состоянием здоровья девушки.

"Она не могла ничего есть и ничего не пила все время, но все равно была в хорошем состоянии", — рассказал врач девушки.

Врач Дилбер добавил, что "поскольку она вообще не могла двигаться под обломками, можно сказать, что бездействие немного защитило Алейну, ей были нужны силы, и она выдержала в течение этого времени".

На момент доставки Алейни в больницу она была в сознании и общалась с врачами.

"Мы сделали необходимые вмешательства. Сделан рентген тела и взяты анализы крови. Она была в очень хорошем состоянии", — сказал врач Дилбер.

У девушки даже не было переохлаждения.

"Переохлаждения не было. Анализы крови также показали очень хорошую функцию почек. Мышечные ферменты были не слишком высокими. Сразу началась инфузионная терапия. После инфузионной терапии Алейна все еще очень хорошо с нами разговаривала", — добавил врач.

Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже после нескольких часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

Кроме того, греческие ученые Костас Папазакос и Константинос Синолакис отметили, что их стране в ближайшее время может угрожать землетрясение. Оно будет мощнее того, который произошел недавно в Турции.

 

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