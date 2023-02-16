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У Туреччині з-під завалів дістали 17-річну дівчину через 248 годин після землетрусу

16 лютого 2023 23:58
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
У Туреччині з-під завалів дістали 17-річну дівчину через 248 годин після землетрусу
Дівчина була у хорошому стані
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

17-річну дівчину витягли живою з-під завалів через 248 годин після потужного землетрусу у Туреччині. її госпіталізували.

Про це інформує CNN.

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Деталі

Після рятувальної операції в четвер Алейну Олмез  доставили в медичний факультет університету Кахраманмараш Сутчу Імам.

Лікар Алейни, професор Ділбер, сказав, що був дуже здивований хорошим станом здоров’я дівчини.

"Вона не могла нічого їсти і нічого не пила весь час, але все одно була в хорошому стані", — розповів лікар дівчини.

Лікар Ділбер додав, що "оскільки вона взагалі не могла рухатися під уламками, можна сказати, що бездіяльність трохи захистила Алейну, їй були потрібні сили, і вона витримала протягом цього часу".

На момент доставлення Алейни в лікарню вона була при свідомості та спілкувалася з лікарями.

"Ми зробили необхідні втручання. Зроблено рентген тіла та взято аналізи крові. Вона була в дуже хорошому стані", — сказав лікар Ділбер.

У дівчини навіть не було переохолодження.

"Переохолодження не було. Аналізи крові також показали дуже хорошу функцію нирок. М'язові ферменти були не надто високими. Відразу почалася інфузійна терапія. Після інфузійної терапії Алейна все ще дуже добре з нами розмовляла", — додав лікар.

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Крім того, Грецькі науковці Костас Папазакос та Константинос Синолакіс зазначили, що їхній країні найближчим часом може загрожувати землетрус. Він буде потужнішим за той, який стався нещодавно в Туреччині.

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