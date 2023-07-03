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Правительство Франции призывает участников митингов возвращаться домой

3 июля 2023 08:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Правительство Франции призывает участников митингов возвращаться домой
Протесты во Франции. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во Франции участников митинга призывают расходиться по домам. Президент страны волнуется за свой рейтинг и всеми силами пытается "уладить ситуацию".

Об этом сообщает BBC News.

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Протесты во Франции

Эммануэль Макрон горячо надеется, что протестующие сдадутся и вскоре разойдутся домой.

Отмечается, что его второй срок в должности президента Франции был "приправлен" общественными беспорядками из-за пенсионной реформы, а теперь и смерти подростка. Это не совсем улучшает его рейтинг популярности.

Что касается самих митингующих и местных жителей, то они обвиняют Макрона.

"Его экономические реформы — катастрофа. Франция разваливается вместе с системой образования", — заявил один из учителей во Франции.

Издание также отмечает, что кризис ослабляет Макрона политически, подвергаясь обстрелу со стороны политических левых и правых политических сил относительно того, что лучше делать дальше. Левые обвиняют его в пренебрежении бедными и маргинализированными. Правые требуют от него более жестких мер против насилия, введя общенациональное чрезвычайное положение.

Однако он волновался, что репрессии могут вызвать еще большую ярость на улицах. И еще больше запятнать международный авторитет Франции.

Напомним, все началось с того, что в пригороде столицы Франции Нантере 28 июня полицейские застрелили 17-летнего юношу франко-алжирского происхождения. Хотя правоохранители заявили, что были вынуждены использовать оружие после того, как несовершеннолетний водитель протаранил их своим автомобилем, свидетели отметили, что автомобиль стоял, а полицейские целились в парня через окно.

По состоянию на утро 29 июня полицейские арестовали полторы сотни мятежников по всей Франции.

А уже 30 июня полицейскому, застрелившему подростка, объявили подозрение и отправили за решетку.

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