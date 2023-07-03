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Уряд Франції закликає учасників заворушень повертатися додому

3 липня 2023 08:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Уряд Франції закликає учасників заворушень повертатися додому
Протести у Франції. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Франції учасників заворушень закликають розходитись по домівках. Президент країни хвилюється за свій рейтинг та всіма силами намагається "владнати ситуацію".

Про це повідомляє BBC News.

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Еммануель Макрон палко сподівається, що протестувальники здадуться і незабаром розійдуться додому. 

Зазначається, що його другий термін на посаді президента Франції був "приправлений" громадськими заворушеннями — через пенсійну реформу, а тепер і смерть підлітка. Це не зовсім покращує його рейтинги популярності.

Щодо самих мітингувальників та місцевих жителів, то вони звинувачують Макрона.

"Його економічні реформи — катастрофа. Франція розвалюється разом із системою освіти", — заявив один із вчителів у Франції.

Видання також наголошує, що криза послаблює Макрона політично, піддаючись обстрілу з боку політичних лівих і правих політичних сил щодо того, що краще робити далі. Ліві звинувачують його в нехтуванні бідними та маргіналізованими. Праві вимагають від нього жорсткіших заходів проти насильства, запровадивши загальнонаціональний надзвичайний стан.

Проте він хвилювався, що репресії можуть викликати ще більшу лють на вулицях. І ще більше заплямувати міжнародний авторитет Франції.

Нагадаємо, усе розпочалося з того, що у передмісті столиці Франції Нантері 28 червня поліцейські застрелили 17-річного юнака франко-алжирського походження. Хоча правоохоронці заявили, що були змушені використати зброю після того, як неповнолітній водій протаранив їх своєю автівкою, свідки зазначили, що автомобіль стояв, а поліцейські цілилися у хлопця через вікно.

Станом на ранок 29 червня поліцейські заарештували півтори сотні бунтівників по усій Франції.

А вже 30 червня поліцейському, який застрелив підлітка, оголосили підозру і відправили за ґрати.

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