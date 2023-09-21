В Ереване продолжаются протесты против "сдачи" Нагорного Карабаха: уже 46 задержанных

Беспорядки в Ереване. Фото: соцсети

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Протесты в Ереване насчёт ситуации в Нагорном Карабахе выходят на новый уровень. Протестующие снова начали стычки с армянской полицией и спецназом.

Об этом сообщают соцсети.

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Капитуляция в День независимости



21 октября Армения отмечает День Независимости. В то же время, сегодня непризнанная Нагорно-Карабахская республика капитулировала перед Азербайджаном, и президент страны Ильхам Алиев объявил об отмене боевых действий.

Однако в Армении этим возмутились, преимущественно жители Еревана. В городе стали активно блокировать улицы, огромная толпа собралась у здания армянского правительства, где начались стычки с правоохранителями.

Протестующие требуют немедленной отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в государственной измене. Силами спецназначения уже задержаны 46 человек.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свой суверенитет, отметив героизм вооруженных сил страны. В Армении началось активное сожжение российских паспортов.

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