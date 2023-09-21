Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Ереване продолжаются протесты против "сдачи" Нагорного Карабаха: уже 46 задержанных arrow

В Ереване продолжаются протесты против "сдачи" Нагорного Карабаха: уже 46 задержанных

21 сентября 2023 23:44
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Ереване продолжаются протесты против "сдачи" Нагорного Карабаха: уже 46 задержанных
Беспорядки в Ереване. Фото: соцсети
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор


Протесты в Ереване насчёт ситуации в Нагорном Карабахе выходят на новый уровень. Протестующие снова начали стычки с армянской полицией и спецназом.

Об этом сообщают соцсети.

Читайте также:

Капитуляция в День независимости


21 октября Армения отмечает День Независимости. В то же время, сегодня непризнанная Нагорно-Карабахская республика капитулировала перед Азербайджаном, и президент страны Ильхам Алиев объявил об отмене боевых действий.

Однако в Армении этим возмутились, преимущественно жители Еревана. В городе стали активно блокировать улицы, огромная толпа собралась у здания армянского правительства, где начались стычки с правоохранителями.

Протестующие требуют немедленной отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в государственной измене. Силами спецназначения уже задержаны 46 человек.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свой суверенитет, отметив героизм вооруженных сил страны. В Армении началось активное сожжение российских паспортов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Сколько стоит управлять министрами: обнародованы зарплаты в Кабинете Министров

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз