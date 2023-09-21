В Єревані тривають протести проти "здачі" Нагірного Карабаху: вже 46 затриманих
Протести у Єревані щодо ситуації в Нагірному Карабасі виходять на новий рівень. Протестувальники знову розпочали сутчики із вірменьскою поліцією та спецназом.
Про це повідомляють соцемержі.
Капітуляція в День Незалежності
21 жовтня Вірменія святкує День Незалежності. Водночас сьогодні невизнана Нагірно-Карабахська республіка капітулювала перед Азербайджаном, і президент країни Ільхам Алієв оголосив про скасування бойових дій.
Проте у Вірменії цим обурились, переважно — мешканці Єревану. В місті стали активно блокувати вулиці, величезний натовп зібрався біля будівлі вірменського уряду, де почалися сутчики з правоохоронцями.
Протестувальники вимагають негайної відставки чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, звинувачуючи того у державній зраді. Силами спецпризначення вже затримано 46 осіб.
Нагадаємо, що раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан відновив свій суверенітет, відзначивши героїзм збройних сил країни. Натомість, у Вірменії почалося активне спалення російських паспортів.