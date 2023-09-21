В Єревані тривають протести проти "здачі" Нагірного Карабаху: вже 46 затриманих

Заворушення в Єревані. Фото: соцмережі

Протести у Єревані щодо ситуації в Нагірному Карабасі виходять на новий рівень. Протестувальники знову розпочали сутчики із вірменьскою поліцією та спецназом.

Про це повідомляють соцемержі.

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Капітуляція в День Незалежності

21 жовтня Вірменія святкує День Незалежності. Водночас сьогодні невизнана Нагірно-Карабахська республіка капітулювала перед Азербайджаном, і президент країни Ільхам Алієв оголосив про скасування бойових дій.

Проте у Вірменії цим обурились, переважно — мешканці Єревану. В місті стали активно блокувати вулиці, величезний натовп зібрався біля будівлі вірменського уряду, де почалися сутчики з правоохоронцями.

Протестувальники вимагають негайної відставки чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, звинувачуючи того у державній зраді. Силами спецпризначення вже затримано 46 осіб.

Нагадаємо, що раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан відновив свій суверенітет, відзначивши героїзм збройних сил країни. Натомість, у Вірменії почалося активне спалення російських паспортів.