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В Испании запретят строить новые отели – в чем причина

7 ноября 2023 17:16
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Илья Рябинин
редактор
В Испании запретят строить новые отели – в чем причина
Набережная испанского города Сан-Себастьян. Иллюстративное фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В испанском городе Сан-Себастян собираются запретить строительство новых гостиниц Airbnb для размещения туристов. Таким образом городские власти решили бороться с чрезмерным туризмом в популярной локации, сохранившей баскскую культуру.

Об этом говорится в материале Schengenvisa News.

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Сообщается, что это явление произошло на фоне древней баскской культуры, которая делает город магнетическим. Местная архитектура просто не может оставить путешественников равнодушными. Также Сан-Себастьян славен благодаря высококачественным и вкусным тапасам — закускам к пиву и вину. Поэтому из-за того, что путешественники стали чаще выбирать его, а не Барселону, городские власти и приняли такое решение.

По сообщению мэра города, Энеко Гойи, ограничение будет касаться не всей территории города. Будут определены особые районы, в которых уже достаточно туристического жилья. Именно в центре города запретят строить и открывать новые места отдыха.

"Предложений туристического жилья достаточно. Пора ограничить открытие новых мест размещения", — сказал городской голова Сан-Себастьяна в комментарии издания.

В Испании запретят строить новые отели – в чем причина
Одна из улиц Сан-Себастьяна. Источник: Pixabay

Чиновник добавляет: этот шаг вынужденный для того, чтобы снизить поток туристов. По его словам, соотношение количества иностранцев к горожанам примерно 10 на 100. Поэтому это негативно влияет на качество местной кухни и подлинность культуры.

В городе даже начали появляться анти-туристические граффити "Возвращайтесь домой!" на достопримечательностях и мостах в разных районах города. Гойя отмечает, что такое решение об уменьшении количества туристического жилья должно улучшить жизнь местных жителей.

Отметим, что Сан-Себастьян — не первый европейский город, отказывающийся от новых гостиниц ради предотвращения чрезмерного туризма. Впервые в Испании новые отели Airbnb запретили в испанской Пальма-де-Майорке еще в 2018 году.

Напомним, что ранее в испанской Валенсии в течение месяца тестировали четырехдневную рабочую неделю. В результате исследователи и городские власти выяснили, что такой подход полезен для города. Также в испанском муниципалитете Фонфрия по цене киевской квартиры продают заброшенное село Сальто-де-Кастро. Цена составляет 580 тысяч евро.

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