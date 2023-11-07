В Іспанії заборонять будувати нові готелі — в чому причина

Набережна іспанського міста Сан-Себастіан. Ілюстративне фото: freepik

В іспанському місті Сан-Себастіан збираються заборонити будівництво нових готелей Airbnb для розміщення туристів. Таким чином міська влада вирішила боротися з надмірним туризмом у популярній локації, яка зберегла баскську культуру.

Про це йдеться у матеріалі Schengenvisa News.

Читайте також:

Туристичний ажіотаж в Іспанії

Повідомляється, що це явище трапилося на тлі стародавньої баскської культури, яка робить місто магнетичним. Місцева архітектура просто не може залишити мандрівників байдужими. Також Сан-Себастіан славен завдяки високоякісним та смачним тапас — закускам до пива та вина. Тому через те, що мандрівники стали частіше обирати його, а не Барселону, міська влада й ухвалила таке рішення.

За повідомленням мера міста, Енеко Гої, обмеження стосуватиметься не всієї території міста. Будуть визначені особливі райони, у яких вже є достатньо туристичного житла. Саме у центрі міста заборонять будувати та відкривати нові місця для відпочинку.

"Пропозицій туристичного житла є достатньо. Настав час обмежити відкриття нових місць розміщення", — сказав міський голова Сан-Себастіана в коментарі видання.

Одна з вулиць Сан-Себастіана. Джерело: Pixabay

Чиновник додає: цей крок — вимушений, для того, аби знизити потік туристів. За його словами, співвідношення кількості іноземців до містян приблизно 10 на 100. Тому це негативно впливає на якість місцевої кухні та автентичність культури.

У місті навіть почали з'являтися антитуристичні графіті "‎Повертайтеся додому!" на пам'ятках і мостах у різних районах міста. Гойя зазначає, що це рішення про зменшення кількості туристичного житла має покращити життя місцевих.

Відзначимо, що Сан-Себастіан — не перше європейське місто, яке відмовляється від нових готелів заради запобігання надмірного туризму. Вперше в Іспанії нові готелі Airbnb заборонили в іспанській Пальма-де-Майорці ще у 2018 році.

Нагадаємо, що раніше в іспанській Валенсії впродовж місяця тестували чотириденний робочий тиждень. В результаті дослідники та міська влада з'ясувала, що такий підхід є корисним для міста. Також в іспанському муніципалітеті Фонфрія за ціною київської квартири продають покинуте село Сальто-де-Кастро. Ціна складає 580 тисяч євро.