Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Іспанії заборонять будувати нові готелі — в чому причина arrow

В Іспанії заборонять будувати нові готелі — в чому причина

7 листопада 2023 17:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Іспанії заборонять будувати нові готелі — в чому причина
Набережна іспанського міста Сан-Себастіан. Ілюстративне фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В іспанському місті Сан-Себастіан збираються заборонити будівництво нових готелей Airbnb для розміщення туристів. Таким чином міська влада вирішила боротися з надмірним туризмом у популярній локації, яка зберегла баскську культуру. 

Про це йдеться у матеріалі Schengenvisa News.

Читайте також:

Туристичний ажіотаж в Іспанії

Повідомляється, що це явище трапилося на тлі стародавньої баскської культури, яка робить місто магнетичним. Місцева архітектура просто не може залишити мандрівників байдужими. Також Сан-Себастіан славен завдяки високоякісним та смачним тапас — закускам до пива та вина. Тому через те, що мандрівники стали частіше обирати його, а не Барселону, міська влада й ухвалила таке рішення.

За повідомленням мера міста, Енеко Гої, обмеження стосуватиметься не всієї території міста. Будуть визначені особливі райони, у яких вже є достатньо туристичного житла. Саме у центрі міста заборонять будувати та відкривати нові місця для відпочинку.

"Пропозицій туристичного житла є достатньо. Настав час обмежити відкриття нових місць розміщення", — сказав міський голова Сан-Себастіана в коментарі видання.

В Іспанії заборонять будувати нові готелі — в чому причина
Одна з вулиць Сан-Себастіана. Джерело: Pixabay

Чиновник додає: цей крок — вимушений, для того, аби знизити потік туристів. За його словами, співвідношення кількості іноземців до містян приблизно 10 на 100. Тому це негативно впливає на якість місцевої кухні та автентичність культури.

У місті навіть почали з'являтися антитуристичні графіті "‎Повертайтеся додому!" на пам'ятках і мостах у різних районах міста. Гойя зазначає, що це рішення про зменшення кількості туристичного житла має покращити життя місцевих.

Відзначимо, що Сан-Себастіан — не перше європейське місто, яке відмовляється від нових готелів заради запобігання надмірного туризму. Вперше в Іспанії нові готелі Airbnb заборонили в іспанській Пальма-де-Майорці ще у 2018 році.

Нагадаємо, що раніше в іспанській Валенсії впродовж місяця тестували чотириденний робочий тиждень. В результаті дослідники та міська влада з'ясувала, що такий підхід є корисним для міста. Також в іспанському муніципалітеті Фонфрія за ціною київської квартири продають покинуте село  Сальто-де-Кастро. Ціна складає 580 тисяч євро. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі