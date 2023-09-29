В ISW объяснили, зачем Путин демонстративно встретился с Кадыровым

Российский диктатор Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: Reuters

Демонстративная встреча российского диктатора Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым была проведена для того, чтобы подтвердить свою приверженность и собственную поддержку главе Чечни. Особенно это важно для него на фоне слухов о вероятной Кадыровой болезни.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Зачем Путин встречался с Кадыровым

Аналитики считают, что встреча Кадырова и Путина 28 сентября состоялась на фоне продолжающихся спекуляций по здоровью Кадырова и недавней негативной реакции общественности из-за кадров, на которых сын Кадырова бьет задержанного.

"Встреча Путина с Кадыровым, вероятно, является ответом на проявления лояльности Кадырова к Путину после вооруженного восстания Вагнера 24 июня и свидетельствует о готовности Путина продолжать поддерживать Кадырова, несмотря на последние события", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни и находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным, он даже впал в кому. В то же время, Чеченская оппозиция заявляла об осложнениях с почками у Кадырова.

Уже 17 сентября в Telegram-канале Кадырова появилось видео, в котором глава Чечни реагирует на предварительные заявления о своем тяжелом состоянии. В ролике он посоветовал всем, кто "в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок".