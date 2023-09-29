В ISW пояснили, навіщо Путін демонстративно зустрівся з Кадировим

Російський диктатор Володимир Путін та глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: Reuters

Демонстративна зустріч російського диктатора Володимира Путіна з Рамзаном Кадировим була проведена для того, аби засвідчити свою прихильність та власну підтримку голові Чечні. Особливо це важливо для нього на тлі чуток про ймовірну хворобу Кадирова.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики вважають, що зустріч Кадирова та Путіна 28 вересня відбулася на тлі триваючих спекуляцій щодо здоров’я Кадирова та нещодавньої негативної реакції громадськості через кадри, на яких син Кадирова б’є затриманого.

"Зустріч Путіна з Кадировим, ймовірно, є відповіддю на вияви лояльності Кадирова до Путіна після збройного повстання Вагнера 24 червня та свідчить про готовність Путіна продовжувати підтримувати Кадирова, попри останні події", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 вересня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби і він перебуває у важкому стані. За деякими даними, він навіть впав у кому. Водночас Чеченська опозиція заявляла про ускладнення з нирками у Кадирова.

Вже 17 вересня у Telegram-каналі Кадирова з'явилося відео, у якому глава Чечні реагує на попередні заяви про свій важкий стан. У ролику він порадив усім, хто "в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, привести думки до ладу".