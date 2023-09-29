Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В ISW пояснили, навіщо Путін демонстративно зустрівся з Кадировим arrow

В ISW пояснили, навіщо Путін демонстративно зустрівся з Кадировим

29 вересня 2023 08:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ISW пояснили, навіщо Путін демонстративно зустрівся з Кадировим
Російський диктатор Володимир Путін та глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Демонстративна зустріч російського диктатора Володимира Путіна з Рамзаном Кадировим була проведена для того, аби засвідчити свою прихильність та власну підтримку голові Чечні. Особливо це важливо для нього на тлі чуток про ймовірну хворобу Кадирова.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW)

Читайте також:

Навіщо Путін зустрічався з Кадировим

Аналітики вважають, що зустріч Кадирова та Путіна 28 вересня відбулася на тлі триваючих спекуляцій щодо здоров’я Кадирова та нещодавньої негативної реакції громадськості через кадри, на яких син Кадирова б’є затриманого.

"Зустріч Путіна з Кадировим, ймовірно, є відповіддю на вияви лояльності Кадирова до Путіна після збройного повстання Вагнера 24 червня та свідчить про готовність Путіна продовжувати підтримувати Кадирова, попри останні події", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 15 вересня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби і він перебуває у важкому стані. За деякими даними, він навіть впав у кому. Водночас Чеченська опозиція заявляла про ускладнення з нирками у Кадирова. 

Вже 17 вересня у Telegram-каналі Кадирова з'явилося відео, у якому глава Чечні реагує на попередні заяви про свій важкий стан. У ролику він порадив усім, хто "в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, привести думки до ладу".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз