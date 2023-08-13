В МВД Чехии высказались по поводу преступлений, совершенных украинцами на территории страны

Глава МВД Чехии Вит Ракушан. Фото: Facebook

Украинцы в Чехии не должны нести общую ответственность за преступления, совершенные отдельными соотечественниками. Это лишь личные акты нарушения закона.

Об этом на воскресной пресс-конференции заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, сообщает Novinky.

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Украинцы не несут коллективной ответственности

В связи с недавними актами насилия, в которых подозревают украинцев, министр отметил, что понимает нервозность некоторых своих сограждан, но он уверен, что это индивидуальные акты и отвергает коллективную вину.

"Коллективной вины не существует в случае преступных действий" , — подчеркнул Ракушан.

По его словам, все преступления будут должным образом расследованы, а виновные будут наказаны.

"Цель состоит в том, чтобы каждый чувствовал себя в Чехии в безопасности" , — подчеркнул министр.

Что беспокоит чехов

Напомним, на этой неделе внимание привлек случай в Пльзене, когда 18-летний иностранец, по данным криминалистов, жестоко напал, изнасиловал и пытался убить девушку, которой, по неофициальной информации, 15 лет.

По информации мэра Пльзеня Романа Заржицкого, обвиняемый — украинец, длительно проживающий в Чехии.

Ранее мы рассказывали, что в неприятный инцидент превратился поход в ресторан украинок в Чехии. Женщины хотели посетить Cotton Club. Официанты почему решили включить гимн России.

Напомним, украинские беженцы, проживающие в Чехии, испытывают серьезные финансовые трудности. Несмотря на то, что большинство из них нашли работу, заработанные ими средства часто недостаточны для нормальной жизни.