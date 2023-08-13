В МВС Чехії висловилися щодо злочинів, вчинених українцями на території країни

Голова МВС Чехії Віт Ракушан. Фото: Facebook

Українці в Чехії не мають нести спільної відповідальності за злочини, вчинені окремим співвітчизниками. Це лише індивідуальні акти порушення закону.

Про це на недільній пресконференції заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, повідомляє Novinky.

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У зв'язку з нещодавніми актами насильства, в яких підозрюють українців, міністр зазначив, що розуміє нервозність деяких своїх співгромадян, але він впевнений, що це індивідуальні акти і він відкидає колективну провину.

"Колективної провини не існує у випадку злочинних дій", — підкреслив Ракушан.

За його словами, всі злочини будуть належним чином розслідувані, а винні будуть покарані.

"Мета полягає в тому, щоб кожен відчував себе в Чехії в безпеці", – наголосив міністр.

Що непокоїть чехів

Нагадаємо, цього тижня увагу привернув випадок у Пльзені, коли 18-річний іноземець, за даними криміналістів, жорстоко напав, зґвалтував і намагався вбити дівчину, якій, за неофіційною інформацією, 15 років.

За інформацією мера Пльзеня Романа Заржицького, обвинувачений — українець, який тривалий час проживає в Чехії.

Раніше ми розповідали, що на неприємний інцидент переретворився похід до ресторану українок у Чехії. Жінки хотіли відвідати Cotton Club. Офіціанти чомусь вирішили увімкнути гімн Росії.

Нагадаємо, українські біженці, які проживають у Чехії, зазнають серйозних фінансових труднощів. Попри те, що більшість із них знайшли роботу, зароблені ними кошти часто недостатні для нормального життя.