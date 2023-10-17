В Пентагоне подтвердили военную помощь Израилю, — CNN

Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Фото: Радио.Свобода

В Министерстве обороны США заявили, что военная помощь Израилю уже началась. Также там призвали Израиль уважать законы войны, используя оказанную им помощь.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Военная помощь

Чиновница заявила, что по состоянию на вторник было осуществлено пять миссий американских военно-транспортных самолетов C-17, которые успешно доставили ряд мер безопасности в Израиль. По ее словам, рейсы прошли с 12 по 16 октября.

"Сейчас мы подтверждаем, что в Израиль продолжает поступать военная помощь. И я очень надеюсь, что эти рейсы не последние", — сказала Сингх.

Телеканал отмечает, что кроме отправки оружия, США также укрепляют свое присутствие на Ближнем Востоке, пытаясь предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС.

Отмечается, что прибывший на авианосце "Джеральд Форд" корпус сил быстрого реагирования "морских котиков" США приведен в боевую готовность. Также, как заявили на выходных многочисленные чиновники по вопросам обороны, США введут войска и миротворческий контингент в Израиль, если против ЦАХАЛа будет открыт второй фронт. Это произойдет на случай того, если в войну вступят либо Иран, либо "Хезболла".

Напомним, что сегодня ЦАХАЛ уничтожил одного из предводителей террористов ХАМАС, отвечавшего за заключенных. Также в страну недавно прибыл канцлер Германии Олаф Шольц.