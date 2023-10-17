В Пентагоне подтвердили военную помощь Израилю, — CNN
В Министерстве обороны США заявили, что военная помощь Израилю уже началась. Также там призвали Израиль уважать законы войны, используя оказанную им помощь.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Военная помощь
Чиновница заявила, что по состоянию на вторник было осуществлено пять миссий американских военно-транспортных самолетов C-17, которые успешно доставили ряд мер безопасности в Израиль. По ее словам, рейсы прошли с 12 по 16 октября.
"Сейчас мы подтверждаем, что в Израиль продолжает поступать военная помощь. И я очень надеюсь, что эти рейсы не последние", — сказала Сингх.
Телеканал отмечает, что кроме отправки оружия, США также укрепляют свое присутствие на Ближнем Востоке, пытаясь предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС.
Отмечается, что прибывший на авианосце "Джеральд Форд" корпус сил быстрого реагирования "морских котиков" США приведен в боевую готовность. Также, как заявили на выходных многочисленные чиновники по вопросам обороны, США введут войска и миротворческий контингент в Израиль, если против ЦАХАЛа будет открыт второй фронт. Это произойдет на случай того, если в войну вступят либо Иран, либо "Хезболла".
Напомним, что сегодня ЦАХАЛ уничтожил одного из предводителей террористов ХАМАС, отвечавшего за заключенных. Также в страну недавно прибыл канцлер Германии Олаф Шольц.
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