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В Пентагоні підтвердили військову допомогу Ізраїлю, — CNN

17 жовтня 2023 23:45
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Ілля Рябінін
редактор
В Пентагоні підтвердили військову допомогу Ізраїлю, — CNN
Заступниця прессекретаря Міноборони США Сабріна Сінгх. Фото: Радіо.Свобода
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Міністерстві оборони США заявили про те, що військова допомога Ізраїлю вже розпочалася. Також там закликали Ізраїль поважати закони війни, використовуючи надану їм допомогу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Військова допомога

Урядовиця заявила, що станом на вівторок було здійснено п’ять місій американських військово-транспортних літаків C-17, які успішно доставили низку заходів безпеки в Ізраїль. За її словами, рейси відбулися з 12 по 16 жовтня.

"Наразі ми підтверджуємо, що до Ізраїля продовжує надходити військова допомога. І я дуже сподіваюся, що ці рейси не останні", — сказала Сінгх.

Телеканал відзначає, що окрім надсилання зброї, США також зміцнюють свою присутність на Близькому Сході, намагаючись запобігти подальшій ескалації конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Наголошується, що корпус сил швидкого реагування "морських котиків" США, який прибув на авіаносці "Джеральд Форд", приведено до бойової готовності. Також, як заявили на вихідних численні чиновники з питань оборони, США введуть війська та миротворчий контингент в Ізраїль, якщо проти ЦАХАЛу буде відкрито другий фронт. Це станеться на випадок того, якщо у війну вступлять або Іран, або "Хезболла". 

Нагадаємо, що сьогодні ЦАХАЛ знищив одного з ватажків терористів ХАМАС, який відповідав за в'язнів. Також до країни не так давно прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. 

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