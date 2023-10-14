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В Секторе Газа остаются заблокированными 243 украинца, — Лубинец

14 октября 2023 19:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Секторе Газа остаются заблокированными 243 украинца, — Лубинец
Жители Сектора Газа убегают. Фото: RFI
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Секторе Газа остаются заблокированными 243 украинца. Они нуждаются в срочной эвакуации из зоны боевых действий. Эти люди находятся в опасности.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Ситуация там критическая. Люди без света, коммуникаций, в опасности", — добавил Лубинец.

В настоящее время Лубинец прибыл в Египет, граничащий с Сектором Газа, чтобы способствовать организации вывоза украинцев в безопасное место.

По его словам, сейчас пункт пропуска Рафах заблокирован, и представители Украины пытаются решить этот вопрос с властями Египта.

Кем являются украинцы в Секторе Газа

"Общий образ — это наши гражданки Украины, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории Сектора Газа. В семьях появились дети — у кого-то из детей есть документы украинского образца, у кого-то нет, у кого-то вышел срок", — отметил омбудсмен.

Ранее мы сообщали, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился в Израиль с призывом предотвратить гуманитарную катастрофу в Секторе Газа. По его словам, в настоящее время там находятся более 10 тыс. сотрудников агентства, которым не удается доставить помощь.

Напомним, что эвакуационный рейс из Израиля прибыл в Румынию в субботу, 14 октября. Он доставил 200 находившихся там украинских граждан.

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