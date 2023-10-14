В Секторі Гази лишаються заблокованими 243 українці, — Лубінець

Мешканці Сектора Гази тікають. Фото: RFI

У Секторі Гази лишаються заблокованими 243 українці. Вони потребують термінової евакуації з зони бойових дій. Наразі ці люди перебувають у небезпеці.

Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

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"Ситуація там критична. Люди без світла, комунікацій, у небезпеці", — додав Лубінець.

В даний момент Лубінець прибув до Єгипту, що межує з Сектором Гази, щоб сприяти організації вивезення українців у безпечне місце.

За його словами, зараз пункт пропуску Рафах заблокований, і представники України намагаються вирішити це питання з владою Єгипту.

Ким є українці у Секторі Гази

"Загальний образ — це наші громадянки України, які вийшли заміж за палестинців і проживали на території Сектора Гази. В сімʼях зʼявились діти — у когось з дітей є документи українського зразка, у когось немає, у когось вийшов термін", — зазначив омбудсмен.

Раніше ми повідомляли, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до Ізраїлю із закликом запобігти гуманітарній катастрофі у Секторі Гази. За його словами, наразі там перебувають понад 10 тис. співробітників агенції, яким не вдається доставити допомогу.

Нагадуємо, що евакуаційний рейс з Ізраїлю прибув до Румунії у суботу, 14 жовтня. Він доставив 200 українських громадян, які там перебували.