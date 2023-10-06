В Сирии беспилотники атаковали военное училище: есть погибшие

Последствия удара по сирийскому военному училищу. Фото: Reuters

В городе Хомс на западе Сирии неопознанный беспилотник атаковал военное училище. В результате атаки 80 человек погибли, еще 240 получили ранения.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также:

Кто виноват

По имеющейся информации, атака произошла во время выпускного, на котором присутствовали военные и родственники выпускников. Сообщается, что в церемонии также принял участие и министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас. По данным СМИ, он покинул мероприятие за несколько минут до атаки беспилотников.

Сирийский центр мониторинга по правам человека (SOHR) в Великобритании отмечает, что среди погибших есть мирные жители, в частности женщины и дети. Глава Минздрава Сирии Хассан аль-Хаббаш уточнил, что погибли шесть женщин и шесть детей. По сообщению агентства Reuters, в результате атаки погибли по меньшей мере 100 человек.

В Министерстве обороны Сирии обвинили в атаке "террористические группировки, поддерживающие известные международные стороны", и пообещали отреагировать на нападение. Однако у террористов пока никак не отреагировали на заявление. Перед атакой на колледж сирийские правительственные силы наносили удары по контролируемой боевиками территории провинции Идлиб. В сирийском МИД призвали ООН и Совета Безопасности организации осудить нападение, по стране объявили трехдневный траур.

Напомним, что ранее Лига арабских государств возобновила членство Сирии в своем блоке. Еще раньше была информация о том, что авиация ВКС РФ начала провокацию контингента американских войск в Сирии.