В Сирії безпілотники атакували військове училище: є загиблі

Наслідки удару по сирійському військовому училищу. Фото: Reuters

У місті Хомс на заході Сирії невпізнанний безпілотник атакував військове училище. Внаслідок атаки 80 людей загинули, ще 240 отримали поранення.

Про це повідомляє BBC.

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Хто винний

За наявною інформацією, атака сталася під час випускного, на якому були присутні військові та їхні родичі. Повідомляється, що в церемонії також взяв участь і міністр оборони Сирії Алі Махмуд Аббас. За даними ЗМІ, він покинув захід за кілька хвилин до атаки безпілотників.

Сирійський центр моніторингу з прав людини (SOHR)у Великій Британії зазначає, що серед загиблих є мирні жителі, зокрема — жінки та діти. Голова МОЗ Сирії Хассан аль-Хаббаш уточнив, що загинули шість жінок та шість дітей. За повідомленням агенції Reuters, в результаті атаки загинули щонайменше 100 людей.

В Міністерстві оборони Сирії звинуватили в атаці "терористичні угруповання, які підтримують відомі міжнародні сторони", і пообіцяли відреагувати на напад. Проте у терористів наразі ніяк не відреагували на заяву. Перед атакою на коледж сирійські урядові сили завдавали ударів по контрольованій бойовиками території провінції Ідліб. У сирійському МЗС закликали ООН та Ради Безпеки організації засудити напад, по країні оголосили триденну жалобу.

Нагадаємо, що раніше Ліга арабських держав відновила членство Сирії у своєму блоці. Ще раніше була інформація про те, що авіація ПКС РФ розпочала провокації контингенту американських військ в Сирії.