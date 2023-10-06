В Сирії безпілотники атакували військове училище: є загиблі
У місті Хомс на заході Сирії невпізнанний безпілотник атакував військове училище. Внаслідок атаки 80 людей загинули, ще 240 отримали поранення.
Про це повідомляє BBC.
Хто винний
За наявною інформацією, атака сталася під час випускного, на якому були присутні військові та їхні родичі. Повідомляється, що в церемонії також взяв участь і міністр оборони Сирії Алі Махмуд Аббас. За даними ЗМІ, він покинув захід за кілька хвилин до атаки безпілотників.
Сирійський центр моніторингу з прав людини (SOHR)у Великій Британії зазначає, що серед загиблих є мирні жителі, зокрема — жінки та діти. Голова МОЗ Сирії Хассан аль-Хаббаш уточнив, що загинули шість жінок та шість дітей. За повідомленням агенції Reuters, в результаті атаки загинули щонайменше 100 людей.
В Міністерстві оборони Сирії звинуватили в атаці "терористичні угруповання, які підтримують відомі міжнародні сторони", і пообіцяли відреагувати на напад. Проте у терористів наразі ніяк не відреагували на заяву. Перед атакою на коледж сирійські урядові сили завдавали ударів по контрольованій бойовиками території провінції Ідліб. У сирійському МЗС закликали ООН та Ради Безпеки організації засудити напад, по країні оголосили триденну жалобу.
Нагадаємо, що раніше Ліга арабських держав відновила членство Сирії у своєму блоці. Ще раніше була інформація про те, що авіація ПКС РФ розпочала провокації контингенту американських військ в Сирії.