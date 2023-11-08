Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС выбит с севера сектора Газа arrow

В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС выбит с севера сектора Газа

8 ноября 2023 22:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС выбит с севера сектора Газа
Военнослужащие армии Израиля в секторе Газа. Фото: пресс-служба ЦАХАЛа
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В израильской армии заявили, что боевики ХАМАС потеряли контроль над северной частью сектора Газа. Это произошло после ракетного удара израильских армейцев по военной инфраструктуре террористов в оккупированной части города.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

Читайте также:

ХАМАС теряет контроль над сектором Газа

Он отметил, что прекращения огня не будет, но Израиль будет делать гуманитарные паузы для эвакуации мирных жителей.

"Мы видели, как 50 тысяч жителей Газы переместились с северной части сектора на юг. Они перемещаются, потому что понимают, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора, а на юге безопаснее и спокойнее, там они могут получить воду, еду и медикаменты", — сказал Хагари.

Он также добавил, что благодаря общим действиям МОССАДа и ЦАХАЛа было захвачено около 700 снарядов для РПГ, которые ХАМАС использовал для атак по израильской армии. А также подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжает продвижение по северу Газа после нанесения ракетного удара по военно-воздушной инфраструктуре ХАМАС.

"Мы продолжаем углублять атаку на город Газа и препятствуем прохождению прилегающих к гражданским объектам тоннелей. Север уже постепенно переходит под наш контроль, авиация террористов уже нам не помешает", — говорит Хагари, подтвердив информацию об отступлении боевиков с севера Газы.

Напомним, что ранее советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху рассказал о планах Израиля на сектор Газа после уничтожения ХАМАС. Также глава израильского правительства также назвал условие, когда Израиль может прекратить удары по боевикам ХАМАС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках - 80x80

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Актуальное по теме