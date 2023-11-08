В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС выбит с севера сектора Газа

Военнослужащие армии Израиля в секторе Газа. Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

В израильской армии заявили, что боевики ХАМАС потеряли контроль над северной частью сектора Газа. Это произошло после ракетного удара израильских армейцев по военной инфраструктуре террористов в оккупированной части города.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

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Он отметил, что прекращения огня не будет, но Израиль будет делать гуманитарные паузы для эвакуации мирных жителей.

"Мы видели, как 50 тысяч жителей Газы переместились с северной части сектора на юг. Они перемещаются, потому что понимают, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора, а на юге безопаснее и спокойнее, там они могут получить воду, еду и медикаменты", — сказал Хагари.

Он также добавил, что благодаря общим действиям МОССАДа и ЦАХАЛа было захвачено около 700 снарядов для РПГ, которые ХАМАС использовал для атак по израильской армии. А также подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжает продвижение по северу Газа после нанесения ракетного удара по военно-воздушной инфраструктуре ХАМАС.

"Мы продолжаем углублять атаку на город Газа и препятствуем прохождению прилегающих к гражданским объектам тоннелей. Север уже постепенно переходит под наш контроль, авиация террористов уже нам не помешает", — говорит Хагари, подтвердив информацию об отступлении боевиков с севера Газы.

Напомним, что ранее советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху рассказал о планах Израиля на сектор Газа после уничтожения ХАМАС. Также глава израильского правительства также назвал условие, когда Израиль может прекратить удары по боевикам ХАМАС.