В ЦАХАЛ заявили, що ХАМАС вибито з півночі сектору Гази

Військовослужбовці армії Ізраїлю в секторі Гази. Фото: пресслужба ЦАХАЛу

В ізраїльській армії заявили, що бойовики ХАМАС втратили контроль над північною частиною сектору Гази. Зазначається, що це сталося після ракетного удару ізраїльських армійців по військовій інфраструктурі терористів в окупованій частині міста.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на речника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі.

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Він зазначив, що припинення вогню не буде — але Ізраїль робитиме гуманітарні паузи для евакуації мирних мешканців.

"Ми бачили, як 50 тисяч жителів Гази перемістилися з північної частини сектора на південь. Вони переміщуються, тому що розуміють, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною сектора, а на півдні безпечніше і спокійніше, там вони можуть отримати воду, їжу і медикаменти", — сказав Хагарі.

Він також додав, що завдяки спільним діям МОССАДу та ЦАХАЛу було захоплено близько 700 снарядів для РПГ, які ХАМАС використовував для атак по ізраїльській армії. А також наголосив, що ЦАХАЛ продовжує просування по півночі Гази після завдання ракетного удару по військово-повітряній інфраструктурі ХАМАСу

"Ми продовжуємо поглиблювати атаку на місто Газа та перешкоджаємо проходженню тунелів, що прилягають до цивільних об’єктів. Північ вже поступово переходить під наш контроль, авіація терористів вже нам не завадить", — каже Хагарі, підтвердивши інформацію про відступ бойовиків з півночі Гази.

Нагадаємо, що раніше радник прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу розповів про плани Ізраїлю на сектор Гази після знищення ХАМАС. Також голова ізраїльського уряду назвав умову, коли Ізраїль може припинити удари по бойовиках ХАМАС.