В Украине ничего не знают о "миротворческой" миссии Ватикана, — ВВС

Папа Римский Франциск. Фото: vaticannews.va

Источники BBC сообщают, что Украина вроде бы "ничего не знает" о так называемой миротворческой миссии от Папы Римского. Как сообщалось, Ватикан заявил, что примет участие в "примирении" России с Украиной.

Об этом пишет BBC.

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Как сообщает издание, близкий к Президенту Украины чиновник рассказал, что Украина "ничего не знает" о миротворческой миссии от Папы Римского.

"Президент Зеленский не соглашался на такие дискуссии от имени Украины. Если переговоры проходят, то без нашего ведома или нашего благословения", — говорится в инсайте BBC.

Чиновник отверг любую роль Папы Римского после того, как Папа Франциск заявил журналистам, что Ватикан является частью миссии по прекращению войны в Украине, говорится в материале.

"Миссия продолжается, но она еще не обнародована. Когда это станет публичным, я раскрою это", — добавил Папа.

Что заявил Папа Римский напереродне

Папа Франциск после поездки в Венгрию заявил о существовании "миротворческой миссии для Украины".

Все для "достижения" мира между Украиной и Россией. Об этом сообщал The Gardian.

Папа Франциск подчеркнул, что готов сделать все возможное, чтобы война закончилась.

"Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она станет публичной, я ее обнародую. Я думаю, что мир всегда достигается путем открытия каналов. Вы никогда не сможете достичь мира путем закрытия... Это нелегко", — заявил он.

Напомним, ранее мы писали, что Папа Римский в Венгрии снова призвал к прекращению войны в Украине. Он это сказал именно в тот день, когда РФ впервые почти за два месяца нанесла массированный ракетный удар по Украине.