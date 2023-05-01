В Україні нічого не знають про "миротворчу" місію Ватикану, — ВВС

Папа Римський Франциск. Фото: vaticannews.va

Джерела ВВС повідомляють, що Україна начебто "нічого не знає" про так звану миротворчу місію від Папи Римського. Як повідомлялося, Ватикан заявив, що візьме участь у "примиренні" Росії з Україною.

Про це пише ВВС.

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Як повідомляє видання, близький до Президента України чиновник розповів, що Украіна "нічого не знає" про миротворчу місію від Папи Римського.

"Президент Зеленський не погоджувався на такі дискусії від імені України. Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословення", — йдеться в інсайті ВВС.

Чиновник відкинув будь-яку роль Папи Римського після того, як Папа Франциск заявив журналістам, що Ватикан є частиною місії з припинення війни в Україні, йдеться в матеріалі.

"Місія зараз триває, але вона ще не оприлюднена. Коли це стане публічним, я розкрию це", — додав Папа.

Що заявив Папа Римський напереродні

Папа Франциск після поїздки в Угорщину заявив про існування "миротворчої місії для України".

Усе задля "досягнення" миру між Україною та Росією. Про це повідомляв The Gardian.

Папа Франциск наголосив, що готовий зробити все можливе, аби війна закінчилась.

"Я готовий зробити все, що має бути зроблено. Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона стане публічною, я її оприлюдню. Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не зможете досягти миру шляхом закриття... Це нелегко", — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Папа Римський в Угорщині знову закликав до припинення війни в Україні. Він це сказав саме того дня, коли РФ вперше майже за два місяці завдала масованого ракетного удару по Україні.