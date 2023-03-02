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Военно-морские силы Великобритании задержали судно, которое нелегально перевозило иранское оружие

2 марта 2023 13:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военно-морские силы Великобритании задержали судно, которое нелегально перевозило иранское оружие
Военно-морские силы Великобритании
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Королевский флот Великобритании заявил, что изъял иранское оружие на контрабандном судне в международных водах в Оманском заливе. Среди вооружения были противотанковые управляемые ракеты и компоненты баллистических ракет средней дальности.

Об этом сообщает Reuters.

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Беспилотник США зафиксировал судно, направлявшееся к югу от Ирана на высокой скорости в темное время суток. К тому же за ним следил вертолет Великобритании.

Министр обороны Британии сообщил, что после сигнала Королевского флота судно сначала попыталось пройти к территориальным водам Ирана, однако его остановила Королевская морская пехота, изъявшая оружие.

"Это восхищение HMS Lancaster и постоянное присутствие Королевского флота в регионе Персидского залива подтверждают нашу приверженность соблюдению международного права и борьбе с деятельностью, угрожающей миру и безопасности во всем мире", — сказал Бен Уоллес.

Напомним, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Иран способен изготовить достаточное количество расщепляемых материалов для одной ядерной бомбы за 12 дней. Он выразил обеспокоенность по поводу ядерного прогресса Ирана, который был "впечатляющим" после того, как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий в 2018 году.

Также мы писали, что директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что есть доказательства того, что россия предложила помощь Ирану с ракетной программой в обмен на военную помощь. По его словам, их союз быстро развивается.

Добавим, в Иране заявили о разработке крылатой ракеты большой дальности. Она может преодолевать расстояние 1650 км.

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