Військово-морські сили Великої Британії затримали судно, яке нелегально перевозило іранську зброю

Військово-морські сили Великої Британії

Королівський флот Великої Британії заявив, що вилучив іранську зброю на контрабандному судні в міжнародних водах в Оманській затоці. Серед озброєння були протитанкові керовані ракети та компоненти балістичних ракет середньої дальності.

Про це повідомляє Reuters.

Деталі

Безпілотник США зафіксував судно, яке прямувало на південь від Ірану на високій швидкості в темний час доби. До того ж за ним стежив вертоліт Великої Британії.

Міністр оборони Британії повідомив, що після сигналу Королівського флоту судно спочатку спробувало пройти до територіальних вод Ірану, однак його зупинила Королівська морська піхота, яка вилучила зброю.

"Це захоплення HMS Lancaster і постійна присутність Королівського флоту в регіоні Перської затоки підтверджують нашу відданість дотриманню міжнародного права та боротьбі з діяльністю, яка загрожує миру та безпеці в усьому світі", — сказав Бен Воллес.

Нагадаємо, заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що Іран здатний виготовити достатню кількість матеріалів, що розщеплюються, для однієї ядерної бомби за 12 днів. Він висловив стурбованість з приводу ядерного прогресу Ірану, який був "вражаючим" після того, як США вийшли зі Спільного всеосяжного плану дій у 2018 році.

Також ми писали, що директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що є докази того, що рф запропонувала допомогу Ірану з ракетною програмою в обмін на військову допомогу. За його словами, їхній альянс швидко розвивається.

Додамо, в Ірані заявили про розробку крилатої ракети великої дальності. Вона може долати відстань 1650 кілометрів.