В Ватикане ученые обнаружили один из разделов Библии – его потеряли 1500 лет назад

Потеряли 1500 лет назад: в Ватикане археологи нашли раздел из Библии
В библиотеке Ватикана археологи провели исследование и нашли раздел из Библии под названием "Тайные стихи", который находился в рукописи третьего столетия. Как говорят исследователи, они нашли библейскую главу, которая была потеряна 1500 лет назад.
Об этом сообщает портал "Daily Mail"
Как говорят исследователи, в разделе есть обновленный перевод 11 и 12 глав из Евангелия от Матфея. Ученые смогли разобрать текст на древнесирийском языке только после того, как сделали ультрафиолетовый снимок внутри Евангелия от Матфея.
"В то время проходил Иисус засеянными полями в субботу, и ученики Его сильно проголодались и начали срывать колосья и есть", – писал сначала ученик Иисуса.
Но перевод, который нашли на этот раз археологи, звучит совсем по-иному.
"Тогда Иисус шел по засеянным полям в субботу, и ученики Его сильно проголодались и начали срывать колосья, растирать их руками и есть", – звучит в новом переводе.
К слову, до сих пор есть только одна часть нового перевода текста.
"Текст Евангелия, найденный в этой повторно использованной рукописи, содержит так называемые древнесирийские переводы Евангелий. Этот перевод часто свидетельствует о том, что евангельский текст отличается от стандартного евангельского текста, которым мы его знаем сегодня", – говорит ученый, совершивший открытие, Григорий Кессель.
По словам ученых, в главе Матфея сначала рассказывают о рождении Иисуса. Также там можно увидеть общение христиан и руководителей Церкви.
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