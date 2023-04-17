В Ватикане ученые обнаружили один из разделов Библии – его потеряли 1500 лет назад

Археологические раскопки в Ватикане. Фото: google.com

В библиотеке Ватикана археологи провели исследование и нашли раздел из Библии под названием "Тайные стихи", который находился в рукописи третьего столетия. Как говорят исследователи, они нашли библейскую главу, которая была потеряна 1500 лет назад.

Об этом сообщает портал "Daily Mail"

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Как говорят исследователи, в разделе есть обновленный перевод 11 и 12 глав из Евангелия от Матфея. Ученые смогли разобрать текст на древнесирийском языке только после того, как сделали ультрафиолетовый снимок внутри Евангелия от Матфея.

"В то время проходил Иисус засеянными полями в субботу, и ученики Его сильно проголодались и начали срывать колосья и есть", – писал сначала ученик Иисуса.

Найденный в Ватикане раздел Библии, который был потерян 1500 лет назад. Фото: Daily Mail

Но перевод, который нашли на этот раз археологи, звучит совсем по-иному.

"Тогда Иисус шел по засеянным полям в субботу, и ученики Его сильно проголодались и начали срывать колосья, растирать их руками и есть", – звучит в новом переводе.

К слову, до сих пор есть только одна часть нового перевода текста.

"Текст Евангелия, найденный в этой повторно использованной рукописи, содержит так называемые древнесирийские переводы Евангелий. Этот перевод часто свидетельствует о том, что евангельский текст отличается от стандартного евангельского текста, которым мы его знаем сегодня", – говорит ученый, совершивший открытие, Григорий Кессель.

Ученый и автор открытия Григорий Кессель. Фото: Daily Mail

По словам ученых, в главе Матфея сначала рассказывают о рождении Иисуса. Также там можно увидеть общение христиан и руководителей Церкви.

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Также мы сообщали, что в Израиле ученые обнаружили доказательства неудачной операции на мозге.