У Ватикані вчені виявили один з розділів Біблії – його втратили 1500 років тому

Втратили 1500 років тому: у Ватикані археологи знайшли розділ з Біблії
У бібліотеці Ватикану археологи провели дослідження та знайшли розділ з Біблії під назвою "Таємні вірші", який знаходився у рукописі третього століття. Як кажуть дослідники, вони знайшли біблійний розділ, що був втрачений 1500 років тому.
Про це повідомляє портал "Daily Mail"
Як кажуть дослідники, у розділі є оновлений переклад 11 та 12 глав з Євангелія від Матвія. Вчені змогли розібрати текст на давньосирійській мові лише після того, як зробили ультрафіолетовий знімок всередині Євангелія від Матвія.
"У той час проходив Ісус засіяними полями в суботу, і учні Його сильно зголодніли і почали зривати колосся і їсти", – писав спочатку учень Ісуса.
Але переклад, який знайшли цього разу археологи, звучить зовсім інакше.
"Тоді Ісус йшов засіяними полями в суботу, і учні Його сильно зголодніли і почали зривати колосся, розтирати їх руками і їсти", – звучить у новому перекладі.
До слова, досі є лише одна частина нового перекладу тексту.
"Текст Євангелія, знайдений у цьому повторно використаному рукописі, містить так звані давньосирійські переклади Євангелій. Цей переклад часто свідчить про те, що євангельський текст відрізняється від стандартного євангельського тексту, яким ми його знаємо сьогодні", – каже вчений, який зробив відкриття, Григорій Кессель.
За словами вчених, у розділі Матвія спочатку розповідають про народження Ісуса. Також там можна побачити спілкування християн та провідників Церкви.
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