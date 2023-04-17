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Втратили 1500 років тому: у Ватикані археологи знайшли розділ з Біблії

17 квітня 2023 15:04
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
У Ватикані вчені виявили один з розділів Біблії – його втратили 1500 років тому
Археологічні розкопки у Ватикані. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

У бібліотеці Ватикану археологи провели дослідження та знайшли розділ з Біблії під назвою "Таємні вірші", який знаходився у рукописі третього століття. Як кажуть дослідники, вони знайшли біблійний розділ, що був втрачений 1500 років тому.

Про це повідомляє портал "Daily Mail"

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Як кажуть дослідники, у розділі є оновлений переклад 11 та 12 глав з Євангелія від Матвія. Вчені змогли розібрати текст на давньосирійській мові лише після того, як зробили ультрафіолетовий знімок всередині Євангелія від Матвія.

"У той час проходив Ісус засіяними полями в суботу, і учні Його сильно зголодніли і почали зривати колосся і їсти", – писав спочатку учень Ісуса.

Знайдений розділ Біблії
Знайдений у Ватикані розділ з Біблії, що був втрачений 1500 років тому. Фото: Daily Mail

Але переклад, який знайшли цього разу археологи, звучить зовсім інакше.

"Тоді Ісус йшов засіяними полями в суботу, і учні Його сильно зголодніли і почали зривати колосся, розтирати їх руками і їсти", – звучить у новому перекладі.

До слова, досі є лише одна частина нового перекладу тексту.

"Текст Євангелія, знайдений у цьому повторно використаному рукописі, містить так звані давньосирійські переклади Євангелій. Цей переклад часто свідчить про те, що євангельський текст відрізняється від стандартного євангельського тексту, яким ми його знаємо сьогодні", – каже вчений, який зробив відкриття, Григорій Кессель.

Вчений Григорій Кессель
Вчений та автор відкриття Григорій Кессель. Фото: Daily Mail

За словами вчених, у розділі Матвія спочатку розповідають про народження Ісуса. Також там можна побачити спілкування християн та провідників Церкви.

Нагадаємо, ми писали, що в Італії археологи знайшли моторошну мозаїку із зображенням жінки, що перетворювала людей на камінь одним поглядом.  

Раніше ми розповідали, що в Єгипті археологи знайшли декілька тисяч баранячих голів.

Також ми повідомляли, що в Ізраїлі вчені знайшли докази невдалої операції на мозку.

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