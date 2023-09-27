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Азербайджан оприлюднив втрати під час операції в Нагірному Карабаху

27 вересня 2023 13:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Азербайджан оприлюднив втрати під час операції в Нагірному Карабаху
Бійці ЗС Азербайджану в районі Карабаху. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Військова операція в Нагірному Карабаху проходила у період з 19 по 20 вересня. За цей час загальна кількість поранених та загиблих зі сторони Азербайджану склала понад 700 осіб.

Про це йдеться у матеріалі Міністерства оборони Азербайджану.

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"Внаслідок успішних місцевих антитерористичних заходів, проведених Збройними Силами Азербайджанської Республіки 19-20 вересня 2023 року, суверенітет Азербайджанської Республіки було повністю відновлено", — йдеться у матеріалі. 

Зазначається, що під час місцевих антитерористичних заходів загинули 192 військовослужбовці. Серед них 180 осіб — військовослужбовці Міноборони, 12 — МВС. 

Окрім цього, поранення отримали 511 військовослужбовців та 1 цивільна особа. 

Операція в Нагірному Карабаху

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан розпочав антитерористичну операцію у районі Карабаху у відповідь на постійні атаки з боку вірменських збройних формувань. Останні місяці були відзначені активізацією інженерних робіт, зміцненням бойових позицій та зростанням кількості оборонних споруд з боку Вірменії.

Водночас, Карабах звернувся до Азербайджану із закликом зупинити бойові дії та сісти за стіл переговорів.

Тим часом в Єревані почалися мітинги на тлі початку Азербайджаном військової операції в Нагірному Карабасі. Люди звинувачували прем'єра в зраді.

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