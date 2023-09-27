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Азербайджан обнародовал потери во время операции в Нагорном Карабахе

27 сентября 2023 13:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Азербайджан обнародовал потери во время операции в Нагорном Карабахе
Бойцы ВС Азербайджана в районе Карабаха. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Военная операция в Нагорном Карабахе проходила в период с 19 по 20 сентября. За это время общее количество раненых и погибших со стороны Азербайджана составило более 700 человек.

Об этом говорится в материале Министерства обороны Азербайджана.

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"В результате успешных местных антитеррористических мер, проведенных Вооруженными Силами Азербайджанской Республики 19-20 сентября 2023 года, суверенитет Азербайджанской Республики был полностью восстановлен", — говорится в материале.

Отмечается, что во время местных антитеррористических мер погибли 192 военнослужащих. Среди них 180 человек — военнослужащие Минобороны, 12 — МВД.

Кроме того, ранения получили 511 военнослужащих и 1 гражданское лицо.

Операция в Нагорном Карабахе

Напомним, 19 сентября Азербайджан приступил к антитеррористической операции в районе Карабаха в ответ на постоянные атаки со стороны армянских вооруженных формирований. В последние месяцы были отмечены активизацией инженерных работ, укреплением боевых позиций и ростом количества оборонительных сооружений со стороны Армении.

В то же время Карабах обратился к Азербайджану с призывом остановить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Тем временем в Ереване начались митинги на фоне начала Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе. Люди обвиняли премьера в измене.

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