Білорусь екстрадувала батька дівчинки з Росії, яка малювала антивоєнні плакати
Білорусь екстрадувала росіянина, якого розлучили з донькою та засудили до двох років ув'язнення після того, як вона намалювала в школі антивоєнні малюнки. Олексій Москальов, 54-річний батько-одинак з міста Єфремов, втік з-під домашнього арешту минулого місяця, за кілька годин до того, як суд виніс йому дворічний вирок за "дискредитацію" армії РФ.
Про це повідомляє The Guardian.
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Через два дні чоловіка затримали в Білорусі, ймовірно, через те, що він увімкнув мобільний телефон та видав своє місцеперебування.
Цей резонансний випадок був розкритикований російськими правозахисними групами і призвів до онлайн-кампанії за возз'єднання батька і доньки.
"Олексія Москальова екстрадували з Білорусі до Росії", - повідомила правозахисна група "ОВД-Інфо" з посиланням на його адвоката в Білорусі.
За словами Москальова, його сім'я вперше зіткнулася з тиском з боку поліції у квітні минулого року, коли його дочка, 13-річна Марія Москальова, відмовилася брати участь у патріотичному уроці в школі і намалювала кілька малюнків, на яких було зображено, як ракети обстрілюють сім'ю, що стоїть під українським прапором, а також намалювала напис "Слава Україні". Тоді керівництво школи викликало поліцію, яка допитала дівчинку і погрожувала її батькові.
Потім поліція почала вивчати активність Москальова в соціальних мережах, і врешті-решт йому висунули звинувачення в дискредитації збройних сил РФ за його пости, в яких він називав російський режим "терористами" і описував армію як "ґвалтівників". Дочка Москальова незабаром після його арешту була поміщена до дитячого притулку.
Минулого тижня уповноважена з прав дитини в Кремлі Марія Львова-Бєлова заявила, що дочку Москальова забрала з дитячого будинку її мати.
Нагадаємо, в Російській Федерації дівчинку, яка намалювала антивоєнний малюнок, відправили до притулку. Її батька, який сам виховує дитину, заарештували після терору з боку поліції та ФСБ.
Також ми писали, що у Росії громадянина Олексія Москальова, чия донька намалювала антивоєнний малюнок у школі, засудили до двох років позбавлення волі. Напередодні Єфремівський міжрайонний суд за один день розглянув кримінальну справу проти чоловіка.
Додамо, у російському Санкт-Петербурзі невідомий художник створив велике антивоєнне графіті. Антивоєнний малюнок з'явився на одній зі стін міста.