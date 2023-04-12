Беларусь экстрадировала отца девочки из России, которая рисовала антивоенные плакаты

Алексей Москалев, дочь которого нарисовала антивоенный рисунок. Фото: google.com

Беларусь экстрадировала россиянина, которого разлучили с дочерью и приговорили к двум годам заключения после того, как она нарисовала в школе антивоенные рисунки. Алексей Москалев, 54-летний отец-одиночка из города Ефремов, скрылся из-под домашнего ареста в прошлом месяце, за несколько часов до того, как суд вынес ему двухлетний приговор за "дискредитацию" армии РФ.

Об этом сообщает The Guardian.

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Через два дня мужчину задержали в Беларуси, вероятно, потому, что он включил мобильный телефон и выдал свое местонахождение.

Этот резонансный случай был подвергнут критике российскими правозащитными группами и привел к онлайн-кампании за воссоединение отца и дочери.

"Алексея Москалева экстрадировали из Беларуси в Россию", — сообщила правозащитная группа "ОВД-Инфо" со ссылкой на его адвоката в Беларуси.

По словам Москалева, его семья впервые столкнулась с давлением со стороны полиции в апреле прошлого года, когда его дочь, 13-летняя Мария Москалева, отказалась участвовать в патриотическом уроке в школе и нарисовала несколько рисунков, на которых изображены, как ракеты обстреливают семью, стоящую под украинским флагом, а также нарисовала надпись "Слава Украине". Тогда руководство школы вызвало полицию, которая допросила девочку и угрожала отцу.

Затем полиция принялась изучать активность Москалева в социальных сетях, и в конце концов ему предъявили обвинения в дискредитации вооруженных сил РФ за его посты, в которых он называл российский режим "террористами" и описывал армию как "насильников". Дочь Москалева вскоре после его ареста была помещена в детский приют.

На прошлой неделе уполномоченная по правам ребенка в Кремле Мария Львова-Белова заявила, что дочь Москалева забрала из детского дома ее мать.

Напомним, в Российской Федерации девочку, нарисовавшую антивоенный рисунок, отправили в приют. Ее отца, который сам воспитывает ребенка, арестовали после террора со стороны полиции и ФСБ.

Также мы писали, что в России гражданина Алексея Москалева, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок в школе, приговорили к двум годам лишения свободы. Накануне Ефремовский межрайонный суд за один день рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины.

Добавим, что в российском Санкт-Петербурге неизвестный художник создал большое антивоенное граффити. Антивоенный рисунок появился на одной из стен города.