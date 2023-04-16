Болгарія може заборонити імпорт українського зерна

Міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечев. Фото: БГНЕС

Влада Болгарії може заборонити імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною. Наразі країна обговорює таке рішення.

Про це повідомив міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечев, передає BNR.

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"Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим паче, що, коли таке обмеження вже запровадили дві інші держави, у наявності серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів", — сказав Гечев.

За його словами, заборону імпорту українського зерна обговорювали з міністрами сільського господарства шести європейських країн. Водночас Болгарія звернулася із запитом щодо проблеми до Брюсселя ще у вересні 2022 року.

Гечев додав, що у вівторок, 18 квітня, відбудуться консультації з питання і з президентом Руменом Радєвим.

Нагадаємо, лідер партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що уряд ухвалив рішення заборонити імпорт зерна та десятків інших видів продовольства до Польщі з України. За його словами, країна готова врегулювати питання зерна з України міждержавною угодою.

Також ми писали, що Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України. Заборона триватиме до 30 червня 2023 року.

Додамо, речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії держав-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними. Йдеться про рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України для захисту місцевого сільськогосподарського сектору.