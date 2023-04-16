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Болгарія може заборонити імпорт українського зерна

16 квітня 2023 18:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Болгарія може заборонити імпорт українського зерна
Міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечев. Фото: БГНЕС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Влада Болгарії може заборонити імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною. Наразі країна обговорює таке рішення.

Про це повідомив міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечев, передає BNR.

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"Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим паче, що, коли таке обмеження вже запровадили дві інші держави, у наявності серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів", — сказав Гечев. 

За його словами, заборону імпорту українського зерна обговорювали з міністрами сільського господарства шести європейських країн. Водночас Болгарія звернулася із запитом щодо проблеми до Брюсселя ще у вересні 2022 року.

Гечев додав, що у вівторок, 18 квітня, відбудуться консультації з питання і з президентом Руменом Радєвим.

Нагадаємо, лідер партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що уряд ухвалив рішення заборонити імпорт зерна та десятків інших видів продовольства до Польщі з України. За його словами, країна готова врегулювати питання зерна з України міждержавною угодою.

Також ми писали, що Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України. Заборона триватиме до 30 червня 2023 року.

Додамо, речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії держав-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними. Йдеться про рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України для захисту місцевого сільськогосподарського сектору.

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