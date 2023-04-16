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Болгария может запретить импорт украинского зерна

16 апреля 2023 18:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Болгария может запретить импорт украинского зерна
Министр сельского хозяйства Болгарии Явир Гечев. Фото: БГНЕС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Власти Болгарии могут запретить импорт украинского зерна вслед за Польшей и Венгрией. В настоящее время страна обсуждает такое решение.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Болгарии Явир Гечев, передает BNR.

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"Необходимо защитить и болгарские интересы, тем более, что, когда такое ограничение уже ввели два других государства, есть серьезный риск накопления больших количеств в нашей стране, если и мы не примем соответствующих мер", — сказал Гечев.

По его словам, запрет на импорт украинского зерна обсуждали с министрами сельского хозяйства шести европейских стран. В то же время Болгария обратилась с запросом о проблеме в Брюссель еще в сентябре 2022 года.

Гечев добавил, что во вторник, 18 апреля, состоятся консультации по вопросу и с президентом Руменом Радевым.

Напомним, лидер партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что правительство приняло решение запретить импорт зерна и десятков других видов продовольствия в Польшу из Украины. По его словам, страна готова урегулировать вопросы зерна из Украины межгосударственным соглашением.

Также мы писали, что Венгрия временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также ряд других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Запрет продлится до 30 июня 2023 года.

Добавим, представитель Европейской комиссии заявил, что односторонние действия государств-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы. Речь идет о решении Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местного сельскохозяйственного сектора.

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