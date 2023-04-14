В Іспанії знайшли стародавній інструмент для шиття одягу – що говорять археологи

Археологічні розкопки в Іспанії. Фото: google.com

Археологи з різних частин світу продовжують шукати різні унікальні артефакти т робити нові відкриття. На цей раз в Іспанії археологи знайшли інструмент, за допомогою якого люди у стародавні часи шили одяг, та з’ясували, що він датується віком приблизно 39 тисяч років.

Про це повідомляє портал Haaretz.

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За словами археологів, цей інструмент, що вони знайшли на території Іспанії, використовували для шиття одягу ще за тисячі років до того, як з’явилася перша голка. Вчені зазначили, що це був уламок кістки стегна травоїдної тварини. Вони вважають, що мова йде про коня.

Дослідники знайшли на артефакті відбитки проколів, що вказувало на його призначення в ті часи.

Вчені знайшли цей артефакт біля дельти струмка, який, ймовірно, посилився у момент проливного дощу. За словами дослідників, мова йде про перших людей, які з’явилися на території Європи ще 40 тисяч років тому.

Інструмент для шиття одягу у давні часи. Фото: Haaretz

"Виходячи з віку об’єкта та інших матеріальних культур, знайдених у зв’язку, це буде Homo sapiens, одна з перших Homo sapiens, яка з’явилася в Європі приблизно за 40 000 років до теперішнього часу", — прокоментували свої знахідки археологи.

Також варто зазначити, що нещодавно в Ашкелоні дослідники знайшли металевий гачок, який використовували рибалки у найдавніші часи. Як кажуть вчені, цей рибацький гачок люди використовували для того, щоб ловити акул.

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Раніше ми розповідали, що в Єрусалимі знайшли свинцеву труну із дівчиною, що була одягнена у золото.

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