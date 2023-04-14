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До появи першої голки: в Іспанії археологи знайшли стародавній інструмент для шиття одягу

14 квітня 2023 14:31
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В Іспанії знайшли стародавній інструмент для шиття одягу – що говорять археологи
Археологічні розкопки в Іспанії. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Археологи з різних частин світу продовжують шукати різні унікальні артефакти т робити нові відкриття. На цей раз в Іспанії археологи знайшли інструмент, за допомогою якого люди у стародавні часи шили одяг, та з’ясували, що він датується віком приблизно 39 тисяч років.

Про це повідомляє портал Haaretz.

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За словами археологів, цей інструмент, що вони знайшли на території Іспанії, використовували для шиття одягу ще за тисячі років до того, як з’явилася перша голка. Вчені зазначили, що це був уламок кістки стегна травоїдної тварини. Вони вважають, що мова йде про коня.

Археологические раскопки

Дослідники знайшли на артефакті відбитки проколів, що вказувало на його призначення в ті часи.

Вчені знайшли цей артефакт біля дельти струмка, який, ймовірно, посилився у момент проливного дощу. За словами дослідників, мова йде про перших людей, які з’явилися на території Європи ще 40 тисяч років тому.

Інструмент для шиття одягу у давні часи. Фото: Haaretz
Інструмент для шиття одягу у давні часи. Фото: Haaretz

"Виходячи з віку об’єкта та інших матеріальних культур, знайдених у зв’язку, це буде Homo sapiens, одна з перших Homo sapiens, яка з’явилася в Європі приблизно за 40 000 років до теперішнього часу", — прокоментували свої знахідки археологи.

Також варто зазначити, що нещодавно в Ашкелоні дослідники знайшли металевий гачок, який використовували рибалки у найдавніші часи. Як кажуть вчені, цей рибацький гачок люди використовували для того, щоб ловити акул.

Нагадаємо, ми писали, що в США дослідники знайшли череп доісторичного хижака.

Раніше ми розповідали, що в Єрусалимі знайшли свинцеву труну із дівчиною, що була одягнена у золото.

Також ми повідомляли, що у Судані археологи знайшли християнські фрески.

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