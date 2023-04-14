Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow До появления первой иголки: в Испании археологи нашли старинный инструмент для шитья одежды arrow

До появления первой иголки: в Испании археологи нашли старинный инструмент для шитья одежды

14 апреля 2023 14:31
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В Испании нашли древний инструмент для шитья одежды – что говорят археологи
Археологические раскопки в Испании. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Археологи из разных частей света продолжают искать различные уникальные артефакты и делать новые открытия. На этот раз в Испании археологи нашли инструмент, с помощью которого люди в древние времена шили одежду, и выяснили, что он датируется примерно 39 тысячами лет.

Об этом сообщает портал Haaretz.

Читайте также:

По словам археологов, этот инструмент, который они нашли на территории Испании, использовали для шитья одежды еще за тысячи лет до того, как появилась первая игла. Ученые отметили, что это был обломок кости бедра травоядного животного. Они считают, что речь идет о коне.

Археологические раскопки

Исследователи обнаружили на артефакте отпечатки проколов, что указывало на его назначение в те времена.

Ученые обнаружили этот артефакт у дельты ручья, который, вероятно, усилился в момент проливного дождя. По словам исследователей, речь идет о первых людях, появившихся на территории Европы еще 40 тысяч лет назад.

Инструмент для шитья одежды в давние времена. Фото: Haaretz
Инструмент для шитья одежды в давние времена. Фото: Haaretz

"Исходя из возраста объекта и других материальных культур, найденных в связи, это будет Homo sapiens, одна из первых Homo sapiens, появившаяся в Европе примерно за 40 000 лет до настоящего времени", — прокомментировали свои находки археологи.

Также стоит отметить, что недавно в Ашкелоне исследователи обнаружили металлический крючок, который использовали рыбаки в древнейшие времена. Как говорят ученые, этот рыбацкий крючок люди использовали для того, чтобы ловить акул.

Напомним, мы писали, что в США исследователи обнаружили череп доисторического хищника.

Ранее мы рассказывали, что в Иерусалиме нашли свинцовый гроб с девушкой, одетой в золото.

Также мы сообщали, что в Судане археологи обнаружили христианские фрески.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB