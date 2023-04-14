В Испании нашли древний инструмент для шитья одежды – что говорят археологи

Археологические раскопки в Испании. Фото: google.com

Археологи из разных частей света продолжают искать различные уникальные артефакты и делать новые открытия. На этот раз в Испании археологи нашли инструмент, с помощью которого люди в древние времена шили одежду, и выяснили, что он датируется примерно 39 тысячами лет.

Об этом сообщает портал Haaretz.

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По словам археологов, этот инструмент, который они нашли на территории Испании, использовали для шитья одежды еще за тысячи лет до того, как появилась первая игла. Ученые отметили, что это был обломок кости бедра травоядного животного. Они считают, что речь идет о коне.

Исследователи обнаружили на артефакте отпечатки проколов, что указывало на его назначение в те времена.

Ученые обнаружили этот артефакт у дельты ручья, который, вероятно, усилился в момент проливного дождя. По словам исследователей, речь идет о первых людях, появившихся на территории Европы еще 40 тысяч лет назад.

Инструмент для шитья одежды в давние времена. Фото: Haaretz

"Исходя из возраста объекта и других материальных культур, найденных в связи, это будет Homo sapiens, одна из первых Homo sapiens, появившаяся в Европе примерно за 40 000 лет до настоящего времени", — прокомментировали свои находки археологи.

Также стоит отметить, что недавно в Ашкелоне исследователи обнаружили металлический крючок, который использовали рыбаки в древнейшие времена. Как говорят ученые, этот рыбацкий крючок люди использовали для того, чтобы ловить акул.

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