Як реагує на вибухи в секторі Гази міжнародна спільнота

Акції протесту в Лівані 17 жовтня. Фото: CNN

Вчора, 17 жовтня, у секторі Гази пролунав вибух у лікарні, внаслідок чого відомо щонайменше про 800 загиблих. Міжнародна спільнота активно відреагувала на цю трагічну події.

Про це повідомляє CNN.

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Передусім провину за цю подію на Ізраїль поклали арабські держави. Зокрема таку позицію вилосвили лідери Єгипту, Сирії, Йорданії, Туреччини та Ірану.

При чому в Ірані наголосили, що відповідальність разом з Ізраїлем несуть і Сполучені Штати. Також антиізраїльську позицію зайняли Куба, Венесуела та Африканський союз.

Закликали розслідувати інцидент

Президент Франції Емманюель Макрон закликав розслідувати даний інцидент. Також таку позицію зайняли очільники дипломатичних відомств Євросоюзу.

Таку ж позицію зайняли голови МЗС острівних країн — Великої Британії та Японії.

Тим часом у Сполучених Штатах закликали сторони конфлікту дотримуватися "законів війни".

Постраждалого несуть на ношах. Фото: CNN

Заява Медведєва

Не обійшлося і без одіозної заяви заступника голови Ради Безпеки Росії Дмитра Медведєва. На його думку, в усьому винні Сполучкні Штати, які просто заробляють на війні.

Він вважає, що всі проблема в тому, що США всім роздають зброю, певно, натякаючи і на Україну також.

Лякарня у яку сталося влучання. Фото: CNN

Акції протесту у зв'язку з вибухом в лікарні

Декілька країн Близького Сходу та Північної Африки сколихнули протести після того, як сотні людей загинули в результаті вибуху в лікарні в Газі.

Зокрема в Йорданії сотні демонстрантів вийшли на вулиці столиці Аммана. Біля ізраїльського посольства зібралася група людей, яка спробувала проникнути всередину, але сили безпеки відтіснили їх, повідомило CNN джерело служби безпеки.

В Лівані протестувальники зібралися на площі, що веде до посольства США на північ від Бейрута, і намагалися прорватися через бар'єри безпеки, Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати їх.

Аналогічні акції відбулися в Іраку, Ірані та Туреччині.

Влучання в лікарню в секторі Гази

Нагадаємо, що вчора, 17 жовтня, у Газі пролунав вибух у лікарні, внаслідок чого відомо про 800 загиблих.

Також ми писали, що в мережі поширюють кадри з моментом вибуху в лікарні Аль-Ахлі Араб в Секторі Гази.

Додамо, що Міністерство охорони здоров'я Гази заявили про 2750 вбитих палестинців. Причиною є атаки армії Ізраїлю на Сектор Гази.