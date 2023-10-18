Как реагирует на взрывы в секторе Газа международное сообщество

Акции протеста в Ливане 17 октября. Фото: CNN

Вчера, 17 октября, в секторе Газа раздался взрыв в больнице, в результате чего известно по меньшей мере о 800 погибших. Международное сообщество активно отреагировало на это трагическое событие.

Об этом сообщает CNN.

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Кто обвиняет Израиль

Прежде всего, вину за это событие на Израиль возложили арабские государства. В частности, такую позицию выдвинули лидеры Египта, Сирии, Иордании, Турции и Ирана.

Причем в Иране подчеркнули, что ответственность вместе с Израилем несут и Соединенные Штаты. Также антиизраильскую позицию заняли Куба, Венесуэла и Африканский альянс.

Призвали расследовать инцидент

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал расследовать данный инцидент. Такую же позицию заняли главы дипломатических ведомств Евросоюза.

Такую же позицию заняли главы МИД островных стран – Великобритании и Японии.

Тем временем в Соединенных Штатах призвали стороны конфликта соблюдать "законы войны".

Пострадавшего несут на носилках. Фото: CNN

Заявление Медведева

Не обошлось и без одиозного заявления заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. По его мнению, во всем виноваты Соединенные Штаты, которые просто зарабатывают на войне.

Он считает, что вся проблема в том, что США всем раздают оружие, видимо, намекая и на Украину тоже.

Больница, в которой произошел взрыв. Фото: CNN

Акции протеста в связи с взрывом в больнице

Несколько стран Ближнего Востока и Северной Африки потрясли протесты после того, как сотни людей погибли в результате взрыва в больнице в Газе.

В частности, в Иордании сотни демонстрантов вышли на улицы столицы Аммана. У израильского посольства собралась группа людей, попытавшаяся проникнуть внутрь, но силы безопасности оттеснили их, сообщил CNN источник службы безопасности.

В Ливане протестующие собрались на площади, ведущей в посольство США к северу от Бейрута, и пытались прорваться из-за барьеров безопасности, Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать их.

Аналогичные акции прошли в Ираке, Иране и Турции.

Попадание в больницу в секторе Газа

Напомним, что вчера, 17 октября, в Газе раздался взрыв в больнице, в результате чего известно о 800 погибших.

Также мы писали, что в сети распространяют кадры с момента взрыва в больнице Аль-Ахли Араб в секторе Газа.

Добавим, что Министерство здравоохранения Газы заявило о 2750 убитых палестинцах. Причиной атаки армии Израиля на Сектор Газа.