Ізраїль вирішив заблокувати Al Jazeera на території країни

Компанія телеканалу Al Jazeera. Фото ілюстративне: Reuters

Уряд Ізраїлю вирішив заблокувати катарський телеканал Al Jazeera на території країни. Його звинувачують у поширенні фейків та пропаганди.

Про це повідомив кореспондент ізраїльської державної телекомпанії Kan Аміхай Штайн.

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За словами журналіста, інформація телеканалу може становити загрозу для безпеки Ізраїлю та громадян країни.

"Уряд Ізраїлю схвалює: можна буде закрити офіси Al Jazeera в Ізраїлі, включаючи конфіскацію обладнання мережі", — пише Аміхай Штайн.

У чому звинувачують телеканал

Одним із скандалів, в який потрапив телеканал, став вибух на території лікарні "Аль-Ахлі" у секторі Газа.

Мовник стверджує, що в атаці на лікарню, де загинули сотні цивільних, винний Ізраїль. У той же час, в прямій трансляції телеканалу було чітку видно, як ракету запустили в території Гази.

Нагадаємо, 17 жовтня, у секторі Гази пролунав вибух у лікарні.

Також ми писали, що внаслідок удару по лікарні в секторі Гази відомо про 500 загиблих.

Водночас, армія оборони Ізраїлю навела докази того, що знищення лікарні в Секторі Гази цілком і повністю на провині бойовиків ХАМАС. За їх словами, це зробила випущена ними ракета з сусіднього будинку.