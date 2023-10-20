Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Ізраїль вирішив заблокувати Al Jazeera на території країни arrow

Ізраїль вирішив заблокувати Al Jazeera на території країни

20 жовтня 2023 14:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ізраїль вирішив заблокувати Al Jazeera на території країни
Компанія телеканалу Al Jazeera. Фото ілюстративне: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Уряд Ізраїлю вирішив заблокувати катарський телеканал Al Jazeera на території країни. Його звинувачують у поширенні фейків та пропаганди.

Про це повідомив кореспондент ізраїльської державної телекомпанії Kan Аміхай Штайн.

Читайте також:

Блокування каналу Al Jazeera в Ізраїлі

За словами журналіста, інформація телеканалу може становити загрозу для безпеки Ізраїлю та громадян країни. 

"Уряд Ізраїлю схвалює: можна буде закрити офіси Al Jazeera в Ізраїлі, включаючи конфіскацію обладнання мережі", — пише Аміхай Штайн. 

У чому звинувачують телеканал

Одним із скандалів, в який потрапив телеканал, став вибух на території лікарні "Аль-Ахлі" у секторі Газа.

Мовник стверджує, що в атаці на лікарню, де загинули сотні цивільних, винний Ізраїль. У той же час, в прямій трансляції телеканалу було чітку видно, як ракету запустили в території Гази.

Нагадаємо, 17 жовтня, у секторі Гази пролунав вибух у лікарні.

Також ми писали, що внаслідок удару по лікарні в секторі Гази відомо про 500 загиблих

Водночас, армія оборони Ізраїлю навела докази того, що знищення лікарні в Секторі Гази цілком і повністю на провині бойовиків ХАМАС. За їх словами, це зробила випущена ними ракета з сусіднього будинку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі