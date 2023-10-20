Израиль решил заблокировать Al Jazeera на территории страны

Компания телеканала Al Jazeera. Фото иллюстративное: Reuters

Правительство Израиля решило заблокировать катарский телеканал Al Jazeera на территории страны. Он обвиняется в распространении фейков и пропаганды.

Об этом сообщил корреспондент израильской государственной телекомпании Kan Амихай Штайн.

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По словам журналиста, информация телеканала может представлять угрозу безопасности Израиля и граждан страны.

"Правительство Израиля одобряет: можно будет закрыть офисы Al Jazeera в Израиле, включая конфискацию оборудования сети", — пишет Амихай Штайн.

В чем обвиняют телеканал

Одним из скандалов, в который попал телеканал, стал взрыв на территории больницы "Аль-Ахли" в секторе Газа.

Канал утверждает, что в атаке на больницу, где погибли сотни гражданских, виноват Израиль. В то же время, в прямой трансляции телеканала было четко видно, как ракету запустили с территории Газа.

Напомним, 17 октября, в секторе Газа раздался взрыв в больнице.

Также мы писали, что в результате удара по больнице в секторе Газа известно о 500 погибших.

В то же время армия обороны Израиля привела доказательства того, что уничтожение больницы в секторе Газа целиком и полностью на вине боевиков ХАМАС. По их словам, это сделала выпущенная ими ракета из соседнего дома.