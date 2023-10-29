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ХАМАС назвав росіян "найближчими друзями" та пообіцяв відпустити їх з полону

29 жовтня 2023 07:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ХАМАС назвав росіян "найближчими друзями" та пообіцяв відпустити їх з полону
Люди закликають ХАМАС повернути їх родичів додому. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Член політбюро та голова "відділу із зовнішніх зв'язків" ХАМАС Муса Абу Марзук назвав росіян "найближчими друзями". Він пообіцяв відпустити їх з полону.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За словами Муса Абу Марзука, Росія просить у бойовиків інформацію про вісьмох людей, які перебувають у заручниках у секторі Гази. 

"Від російської сторони через МЗС ми отримали список громадян, які мають подвійне громадянство. Ми до цього списку дуже уважно ставимося і ретельно оброблятимемо, тому що ми дивимося на Росію як на нашого найближчого друга", — сказав він.

Член політбюро та голова "відділу із зовнішніх зв'язків" ХАМАС наголосив, що бойовики зараз шукають росіян, щоб відпустити їх.

Нагадаємо, Ізраїль перейшов на новий етап війни. Наразі армія країни розширила свою наземну операцію в секторі Гази. Туди було направлено танки та піхоту, також їх підтримують масовані удари з повітря та моря.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив початок наземної операції в секторі Гази. За його словами, розпочався другий етап війни. 

Додамо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував стати посередником у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАС. Він сподівається, що його пропозицію схвалять.

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