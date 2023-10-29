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ХАМАС назвал россиян "ближайшими друзьями" и пообещал отпустить их из плена

29 октября 2023 07:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ХАМАС назвал россиян "ближайшими друзьями" и пообещал отпустить их из плена
Люди призывают ХАМАС вернуть их родственников домой. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Член политбюро и глава "отдела по внешним связям" ХАМАС Муса Абу Марзук назвал россиян "ближайшими друзьями". Он пообещал отпустить их из плена.

Об этом сообщают росСМИ.

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По словам Муса Абу Марзука, Россия просит у боевиков информацию о восьми людях, находящихся в заложниках в секторе Газа.

"От российской стороны через МИД мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и будем тщательно обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга", — сказал он.

Член политбюро и глава "отдела по внешним связям" ХАМАС подчеркнул, что боевики сейчас ищут россиян, чтобы отпустить их.

Напомним, Израиль перешел на новый этап войны. В настоящее время армия страны расширила свою наземную операцию в секторе Газа. Туда были направлены танки и пехота, а также их поддерживают массированные удары с воздуха и моря.

Также мы писали, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил начало наземной операции в секторе Газа. По его словам, начался второй этап войны.

Добавим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником в конфликте между Израилем и ХАМАС. Он надеется, что его предложение будет одобрено.

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