ХАМАС назвал россиян "ближайшими друзьями" и пообещал отпустить их из плена
Член политбюро и глава "отдела по внешним связям" ХАМАС Муса Абу Марзук назвал россиян "ближайшими друзьями". Он пообещал отпустить их из плена.
Об этом сообщают росСМИ.
ХАМАС отпустит россиян
По словам Муса Абу Марзука, Россия просит у боевиков информацию о восьми людях, находящихся в заложниках в секторе Газа.
"От российской стороны через МИД мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и будем тщательно обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга", — сказал он.
Член политбюро и глава "отдела по внешним связям" ХАМАС подчеркнул, что боевики сейчас ищут россиян, чтобы отпустить их.
Напомним, Израиль перешел на новый этап войны. В настоящее время армия страны расширила свою наземную операцию в секторе Газа. Туда были направлены танки и пехота, а также их поддерживают массированные удары с воздуха и моря.
Также мы писали, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил начало наземной операции в секторе Газа. По его словам, начался второй этап войны.
Добавим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником в конфликте между Израилем и ХАМАС. Он надеется, что его предложение будет одобрено.
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