Колишній шпигун заявив, що Путін закохувався у чоловіків та назвав його обранців

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Колишній співробітник Комітету держбезпеки СРСР Сергій Жирнов розповів, що російський диктатор Володимир Путін гей. За його словами, президент РФ закохувався у велику кількість чоловіків.

Про це Сергій Жирнов розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.

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Жирнов розповів, що Путін закохувався у заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва, а також російського віолончеліста Сергія Ролдугіна.

"У нього інші люди, хлопчики в яких він закохується, там Діма Медведєв та інші, Ролдугін... у нього багато...", — сказав ексшпигун.

Гордон запитав у Жирнова, чи дійсно російський диктатор — гей, і почув таку відповідь:

"Звичайно, а що ви сумнівалися...?".

Колишній шпигун наголосив, що Медведєв також гей.

"Путін у 90-му році, коли повернувся з Дрездена, він сів під дах Ленінградського університету в якості якогось там помічника ректора з міжнародних зв'язків, а це значить, що він вийшов у чинний резерв КДБ і був, строго кажучи, ...відповідальним за вербування викладачів та студентів...", — розповів експерт.

Він каже, що тоді Медведєв був молодим доцентом, який захистив кандидатську дисертацію. За словами Жирнова, Путін завербував заступника голови Ради Безпеки РФ як агента КДБ.

"А далі у них були зустрічі — у "опера" з агентом..., на конспіративній квартирі. Все. А далі пауза довга. Все. Ви можете собі уявити, чим вони там займалися, на цій конспіративній квартирі...", — додав Жирнов.

Нагадаємо, увечері 26 червня Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян. Він висловився про заколот "вагнерівців" у Росії, традиційно звинувативши у всьому "київський режим", та закликав бійців "Вагнера" підписувати контракт з Міноборони РФ та "стати на правильний шлях".

Також ми писали, що окрім свого "змістовного" звернення увечері 26 червня, російський диктатор ще й провів "робочу нараду за участю керівників силових відомств".