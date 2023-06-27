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Колишній шпигун заявив, що Путін закохувався у чоловіків та назвав його обранців

27 червня 2023 08:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Колишній шпигун заявив, що Путін закохувався у чоловіків та назвав його обранців
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній співробітник Комітету держбезпеки СРСР Сергій Жирнов розповів, що російський диктатор Володимир Путін гей. За його словами, президент РФ закохувався у велику кількість чоловіків.

Про це Сергій Жирнов розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. 

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Жирнов розповів, що Путін закохувався у заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва, а також російського віолончеліста Сергія Ролдугіна.

"У нього інші люди, хлопчики в яких він закохується, там Діма Медведєв та інші, Ролдугін... у нього багато...", — сказав ексшпигун.

Гордон запитав у Жирнова, чи дійсно російський диктатор — гей, і почув таку відповідь:

"Звичайно, а що ви сумнівалися...?".

Колишній шпигун наголосив, що Медведєв також гей. 

"Путін у 90-му році, коли повернувся з Дрездена, він сів під дах Ленінградського університету в якості якогось там помічника ректора з міжнародних зв'язків, а це значить, що він вийшов у чинний резерв КДБ і був, строго кажучи, ...відповідальним за вербування викладачів та студентів...", — розповів експерт.

Він каже, що тоді Медведєв був молодим доцентом, який захистив кандидатську дисертацію. За словами Жирнова, Путін завербував заступника голови Ради Безпеки РФ як агента КДБ.

"А далі у них були зустрічі — у "опера" з агентом..., на конспіративній квартирі. Все. А далі пауза довга. Все. Ви можете собі уявити, чим вони там займалися, на цій конспіративній квартирі...", — додав Жирнов.

Нагадаємо, увечері 26 червня Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян. Він висловився про заколот "вагнерівців" у Росії, традиційно звинувативши у всьому "київський режим", та закликав бійців "Вагнера" підписувати контракт з Міноборони РФ та "стати на правильний шлях". 

Також ми писали, що окрім свого "змістовного" звернення увечері 26 червня, російський диктатор ще й провів "робочу нараду за участю керівників силових відомств".

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