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Бывший шпион заявил, что Путин влюблялся в мужчин и назвал его избранников

27 июня 2023 08:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бывший шпион заявил, что Путин влюблялся в мужчин и назвал его избранников
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший сотрудник Комитета госбезопасности СССР Сергей Жирнов рассказал, что российский диктатор Владимир Путин гей. По его словам, президент РФ влюблялся в большое количество мужчин.

Об этом Сергей Жирнов рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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Жирнов рассказал, что Путин влюблялся в заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, а также российского виолончелиста Сергея Ролдугина.

"У него другие люди, мальчики в которых он влюбляется, там Дима Медведев и другие, Ролдугин... у него много...", — сказал экс-шпион.

Гордон спросил Жирнова, действительно ли российский диктатор — гей, и услышал такой ответ:

"Конечно, а что вы сомневались...?".

Бывший шпион подчеркнул, что Медведев тоже гей.

"Путин в 90-м году, когда вернулся из Дрездена, он сел под крышу Ленинградского университета в качестве какого-то там помощника ректора по международным связям, а это значит, что он вышел в действующий резерв КГБ и был, строго говоря, ...ответственным за вербовку преподавателей и студентов...", — рассказал эксперт.

Он говорит, что тогда Медведев был молодым доцентом, защитившим кандидатскую диссертацию. По словам Жирнова, Путин завербовал заместителя председателя Совета Безопасности РФ как агента КГБ.

"А дальше у них были встречи — у "опера" с агентом..., на конспиративной квартире. Все. А дальше пауза длинная. Все. Вы можете себе представить, чем они там занимались, на этой конспиративной квартире...", — добавил Жирнов.

Напомним, вечером 26 июня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он высказался о мятеже "вагнеровцев" в России, традиционно обвинив во всем "киевский режим", и призвал бойцов "Вагнера" подписывать контракт с Минобороны РФ и "встать на правильный путь".

Также мы писали, что кроме своего "содержательного" обращения вечером 26 июня, российский диктатор еще и провел "рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств".

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