Макрон звинуватив TikTok в причетності до масових заворушень у Франції

Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив соціальні мережі в причетності до масових заворушень у країні. Внаслідок цього загинув 17-річний підліток, якого вбив поліцейський.

Про це пише Politico.

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Звинувачення Макрона

Зазначається, що після того засідання уряду, яке відбулося 30 червня, президент Франції заявив, що "насильницькі зібрання", які пов’язані зі смертю 17-річного підлітка, й "своєрідна імітація насильства" організували у соцмережах.

Макрон кинув всі звинувачення на молодь, яка взяла участь у протестах. Він зазначив, що молоді люди "відірвані від реальності" та зловживають відеоіграми.

Також за дослідженням французького телеканалу BFMTV, низка соцмереж, такі як TikTok, поширювали відео з хештегами, які пов’язані з насильницькими акціями. Своєю чергою в поліції зазначили що протести організовувалися завдяки месенджерам WhatsApp і Telegram.

Насильницький контент

Через це очільник країни звернувся до технологічних компаній та закликав видаляти насильницький контент і надати правоохоронцям дані щодо протестувальників, які користуються соціальними мережами для розпалювання заворушень.

"Я сподіваюсь на відповідальність цих платформ", — наголосив Макрон.

Чому почалися заворушення

Все розпочалося з того, що у передмісті столиці Франції Нантері поліцейський застрелив 17-річного водія. Хоча правоохоронці заявили, що були змушені використати зброю після того, як неповнолітній водій протаранив їх своєю автівкою, свідки зазначили, що автомобіль стояв, а поліцейські цілилися у хлопця через вікно. В цілому свідки інциденту заявили, що це було схоже на "страту".

Нагадаємо, на тлі масштабних заворушень, що тривають у Франції вже кілька днів після вбивства поліцейським 17-річного юнака, уряд країни вирішив залучити військову техніку. Так, використають 18 броньованих транспортних засобів жандармерії.