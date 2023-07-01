Макрон звинуватив TikTok в причетності до масових заворушень у Франції
Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив соціальні мережі в причетності до масових заворушень у країні. Внаслідок цього загинув 17-річний підліток, якого вбив поліцейський.
Про це пише Politico.
Звинувачення Макрона
Зазначається, що після того засідання уряду, яке відбулося 30 червня, президент Франції заявив, що "насильницькі зібрання", які пов’язані зі смертю 17-річного підлітка, й "своєрідна імітація насильства" організували у соцмережах.
Макрон кинув всі звинувачення на молодь, яка взяла участь у протестах. Він зазначив, що молоді люди "відірвані від реальності" та зловживають відеоіграми.
Також за дослідженням французького телеканалу BFMTV, низка соцмереж, такі як TikTok, поширювали відео з хештегами, які пов’язані з насильницькими акціями. Своєю чергою в поліції зазначили що протести організовувалися завдяки месенджерам WhatsApp і Telegram.
Насильницький контент
Через це очільник країни звернувся до технологічних компаній та закликав видаляти насильницький контент і надати правоохоронцям дані щодо протестувальників, які користуються соціальними мережами для розпалювання заворушень.
"Я сподіваюсь на відповідальність цих платформ", — наголосив Макрон.
Чому почалися заворушення
Все розпочалося з того, що у передмісті столиці Франції Нантері поліцейський застрелив 17-річного водія. Хоча правоохоронці заявили, що були змушені використати зброю після того, як неповнолітній водій протаранив їх своєю автівкою, свідки зазначили, що автомобіль стояв, а поліцейські цілилися у хлопця через вікно. В цілому свідки інциденту заявили, що це було схоже на "страту".
Нагадаємо, на тлі масштабних заворушень, що тривають у Франції вже кілька днів після вбивства поліцейським 17-річного юнака, уряд країни вирішив залучити військову техніку. Так, використають 18 броньованих транспортних засобів жандармерії.