Макрон обвинил TikTok в причастности к массовым беспорядкам во Франции

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил социальные сети в причастности к массовым беспорядкам в стране. В результате погиб 17-летний подросток, которого убил полицейский.

Об этом пишет Politico.

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Обвинение Макрона

Отмечается, что после прошедшего 30 июня заседания правительства президент Франции заявил, что "насильственные собрания", связанные со смертью 17-летнего подростка, и "своеобразную имитацию насилия" организовали в соцсетях.

Макрон бросил все обвинения на молодежь, которая приняла участие в протестах. Он отметил, что молодые люди "оторваны от реальности" и злоупотребляют видеоиграми.

Также по исследованию французского телеканала BFMTV, ряд соцсетей, таких как TikTok, распространяли видео с хештегами, связанными с насильственными акциями. В свою очередь в полиции отметили, что протесты организовывались благодаря мессенджерам WhatsApp и Telegram.

Насильственный контент

Поэтому глава страны обратился к технологическим компаниям и призвал удалять насильственный контент и предоставить правоохранителям данные о протестующих, которые пользуются социальными сетями для разжигания беспорядков.

"Я надеюсь на ответственность этих платформ", — подчеркнул Макрон.

Почему начались беспорядки

Все началось с того, что в пригороде столицы Франции Нантери полицейский застрелил 17-летнего водителя. Хотя правоохранители заявили, что были вынуждены использовать оружие после того, как несовершеннолетний водитель протаранил их своим автомобилем, свидетели отметили, что автомобиль стоял, а полицейские целились в парня через окно. В целом свидетели инцидента заявили, что это походило на "казнь".

Напомним, на фоне масштабных беспорядков, продолжающихся во Франции уже несколько дней после убийства полицейским 17-летнего юноши, правительство страны решило привлечь военную технику. Так, используют 18 бронированных транспортных средств жандармерии.