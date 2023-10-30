Один з антисемітських ресурсів з РФ може бути пов'язаний з ексдепутатом Держдуми, — росЗМІ

Ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. Фото: УНІАН

Російський антисемітський телеграм-канал "Утро Дагестан" почав писати про "євреїв у готелі" та літак з Ізраїлю за кілька годин до погромів. Повідомляється, що він може бути пов'язаний з колишнім депутатом Держдуми Росії Іллєю Пономарьовим, який нині активно підтримує Україну.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що передувало

Повідомляється, що у цьому каналі раніше, ніж в інших, почали публікуватися повідомлення про "євреїв у готелі" в Хасавюрті, та очікуваний приліт літака з Ізраїлю. Пости із закликами радикально зустріти рейс із Тель-Авіва першими з'явилися у каналі "Утро Дагестан" у неділю о 02:47.

Скріншоти постів. Джерело: Telegram

Також в інформресурсі з'явилися заклики про антисемітську акцію біля готелю "Фламінго", коли в пабліку з'явилася інформація про те, що у готелі перебувають ізраїльтяни. Проте, як стверджується, не можна остаточно стверджувати, що заворушення у Махачкалі та Хасав'юрті виникли саме завдяки інформресурсу, який пов'язують з ексдепутатом Держдуми РФ Іллєю Пономарьовим.

Реакція Пономарьова

Пономарьов відреагував на наклеп. Він заявив, що не підтримує позиції дагестанців, та підкреслив, що допомагав місцевим лише в моменти, коли проголошена Володимиром Путіним тимчасова мобілізація дійшла до Дагестану.

"Колись на мене вийшла група ісламістів із Дагестану і попросила підтримки у боротьбі з війною та проти мобілізації. Я допоміг (організаційно та фінансово), ми підняли повноцінне народне збройне повстання та зупинили на той момент мобілізацію. Влада відступила. Після цього, восени 2022 року, автори цього та інших регіональних каналів "Ранок Лютого" пішли у вільне плавання, моя підтримка припинилася. І я особисто "Ранок Дагестану" не читаю", — заявив Пономарьов.

Пост Пономарьова. Джерело: Telegram

Також він спростував заяву ексголови "Фонду боротьби з корупцією" Леоніда Волкова, якого пов'язують з Олексієм Навальним, та звинуватив його у переслідуванні російської ліберальної опозиції.

"Те, що він читає та оперативно реагує на "антисемітський сурковсько-український" канал — це цікаво, звісно. Але краще він зробив би щось аналогічне хоч в одному іншому суб'єкті РФ. Поки що, для нього інші опозиційні групи більш пріоритетні противники, ніж Путін", — пише Ілля Пономарьов, та заявив, що повністю підтримує Ізраїль.

Нагадаємо, що у російському Дагестані спалахнув бунт проти біженців з Ізраїлю: учасники заворушень закидали камінням російських силовиків, внаслідок чого спецпризначенці відкрили вогонь. В американському ISW кажуть, що ці події показують міжетнічну ворожнечу в Росії.