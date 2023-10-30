Один из антисемитских ресурсов из РФ может быть связан с бывшим депутатом Госдумы, — росСМИ

Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев. Фото: УНИАН

Российский антисемитский телеграмм-канал "Утро Дагестан" начал писать о "евреях в отеле" и самолете из Израиля за несколько часов до погромов. Сообщается, что он может быть связан с бывшим депутатом Госдумы России Ильей Пономаревым, ныне активно поддерживающим Украину.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что предшествовало

Сообщается, что в этом канале раньше, чем в других, начали публиковаться сообщения о "евреях в отеле" в Хасавюрте, и ожидаемом прилете самолета из Израиля. Посты с призывами радикально встретить рейс из Тель-Авива первыми появились в канале "Утро Дагестан" в воскресенье в 02:47.

Скриншоты постов. Источник: Telegram

Также в информ-ресурсе появились призывы об антисемитской акции у гостиницы "Фламинго", когда в паблике появилась информация о том, что в отеле находятся израильтяне. Однако, как утверждается, нельзя окончательно утверждать, что беспорядки в Махачкале и Хасавюрте возникли именно благодаря информ-ресурсу, связываемому с экс-депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым.

Реакция Пономарева

Пономарев отреагировал на клевету. Он заявил, что не поддерживает позиции дагестанцев, и подчеркнул, что помогал местным только в моменты, когда провозглашенная Владимиром Путиным временная мобилизация добралась в Дагестан.

"Когда-то на меня вышла группа исламистов из Дагестана и попросила поддержки в борьбе с войной и против мобилизации. Я помог (организационно и финансово), мы подняли полноценное народное вооруженное восстание и остановили на тот момент мобилизацию. Власть отступила. После этого, осенью 2022 года, авторы этого и других региональных каналов "Утро Февраля" ушли в свободное плавание, моя поддержка прекратилась. И я лично "Утро Дагестана" не читаю", — заявил Пономарев.

Пост Пономарева. Источник: Telegram

Также он опроверг заявление экс-главы "Фонда по борьбе с коррупцией" Леонида Волкова, связываемого с Алексеем Навальным, и обвинил его в преследовании российской либеральной оппозиции.

"То, что он читает и оперативно реагирует на "антисемитский сурковско-украинский" канал — это интересно, конечно. Но лучше бы он сделал что-то аналогичное хоть в одном другом субъекте РФ. Пока для него другие оппозиционные группы более приоритетные противники, чем Путин", — пишет Илья Пономарев, и заявил, что полностью поддерживает Израиль.

Напомним, что в российском Дагестане вспыхнул бунт против беженцев из Израиля: участники беспорядков забросали камнями российских силовиков, в результате чего спецназовцы открыли огонь. В американском ISW говорят, что эти события показывают межэтническую вражду в России.