Переворот у Судані: з'явилися нові дані про загиблих та поранених

Дим підіймається в Омдурмані, біля мосту Халфая, під час зіткнень між Воєнізованими силами швидкої підтримки та армією. Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Через сутички між збройними силами та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF) загинуло щонайменше 185 людей, ще 1800 осіб отримали поранення.

Про це розповів голова Інтегрованої місії ООН з надання допомоги в перехідний період у Судані Фолькер Пертес, пише Xinhua.

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"Це дуже змінна ситуація, тому дуже важко сказати, куди зміщується баланс", — сказав Пертес журналістам.

За його словами, обидві сторони не виявили жодних ознак бажання вести переговори.

Бої між армією Судану та RSF спалахнули в суботу вранці та тривають уже третій день. Під час боїв обидві сторони використовували танки, артилерію, винищувачі та інше важке озброєння.

Нагадаємо, 15 квітня в Судані відбулися сутички між армією та основним воєнізованим угрупуванням країни RSF. Внаслідок бойових дій є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Зіткнення відбуваються на тлі зростання напруженості між армією та RSF щодо її інтеграції до складу збройних сил. Розбіжності затримують підписання міжнародної угоди з політичними партіями щодо переходу до демократії, яку підтримала міжнародна спільнота.

Через сутички в Судані зростає кількість загиблих внаслідок боїв та нестачі припасів у лікарнях.

Додамо, лідер воєнізованих Сил швидкої підтримки (RSF) Судану генерал Мохамед Хамдан Дагало заявив, що розмовляв телефоном з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і "обговорив нагальні питання".