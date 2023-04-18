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Переворот у Судані: з'явилися нові дані про загиблих та поранених

18 квітня 2023 08:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Переворот у Судані: з'явилися нові дані про загиблих та поранених
Дим підіймається в Омдурмані, біля мосту Халфая, під час зіткнень між Воєнізованими силами швидкої підтримки та армією. Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через сутички між збройними силами та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF) загинуло щонайменше 185 людей, ще 1800 осіб отримали поранення.

Про це розповів голова Інтегрованої місії ООН з надання допомоги в перехідний період у Судані Фолькер Пертес, пише Xinhua.

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"Це дуже змінна ситуація, тому дуже важко сказати, куди зміщується баланс", — сказав Пертес журналістам.

За його словами, обидві сторони не виявили жодних ознак бажання вести переговори.

Бої між армією Судану та RSF спалахнули в суботу вранці та тривають уже третій день. Під час боїв обидві сторони використовували танки, артилерію, винищувачі та інше важке озброєння.

Нагадаємо, 15 квітня в Судані відбулися сутички між армією та основним воєнізованим угрупуванням країни RSF. Внаслідок бойових дій є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Зіткнення відбуваються на тлі зростання напруженості між армією та RSF щодо її інтеграції до складу збройних сил. Розбіжності затримують підписання міжнародної угоди з політичними партіями щодо переходу до демократії, яку підтримала міжнародна спільнота.

Через сутички в Судані зростає кількість загиблих внаслідок боїв та нестачі припасів у лікарнях. 

Додамо, лідер воєнізованих Сил швидкої підтримки (RSF) Судану генерал Мохамед Хамдан Дагало заявив, що  розмовляв телефоном з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і "обговорив нагальні питання".

 

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