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Переворот в Судане: появились новые данные о погибших и раненых

18 апреля 2023 08:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Переворот в Судане: появились новые данные о погибших и раненых
Дым поднимается в Омдурмане, у моста Халфая, во время столкновений между Военизированными силами скорой поддержки и армией. Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за столкновений между вооруженными силами и военизированными силами скорой поддержки Судана (RSF) погибли по меньшей мере 185 человек, еще 1800 получили ранения.

Об этом рассказал глава Интегрированной миссии ООН по оказанию помощи в переходный период в Судане Фолькер Пертес, пишет Xinhua.

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"Это очень переменная ситуация, поэтому очень сложно сказать, куда смещается баланс", — сказал Пертес журналистам.

По его словам, обе стороны не проявили никаких признаков желания вести переговоры.

Бои между армией Судана и RSF вспыхнули в субботу утром и продолжаются уже третий день. Во время боев обе стороны использовали танки, артиллерию, истребители и другое тяжелое вооружение.

Напомним, 15 апреля в Судане произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF. В результате боевых действий есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Столкновения происходят на фоне роста напряженности между армией и RSF по поводу ее интеграции в состав вооруженных сил. Разногласия задерживают подписание международного соглашения с политическими партиями о переходе к демократии, которое поддержало международное сообщество.

Из-за столкновений в Судане растет количество погибших в результате боев и нехватки припасов в больницах.

Добавим, лидер военизированных Сил скорой поддержки (RSF) Судана генерал Мохамед Хамдан Дагало заявил, что разговаривал по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном и "обсудил срочные вопросы".

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